Nữ sinh quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ sinh quê Thái Nguyên đến Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Nguyễn Hải Yến - nữ sinh quê Thái Nguyên, đang chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế tự tin. Cô mang trong mình nét đẹp văn hóa và du lịch Việt Nam, kết hợp với sự quyến rũ của tuổi trẻ và bản lĩnh nghệ thuật.

Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2006, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Kinh tế (ĐH Vinh). Cô từng tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam trước khi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Một trong những điều Thảo muốn giữ là giọng nói xứ Nghệ. Cô từng băn khoăn, liệu chất giọng địa phương có trở thành bất lợi khi giao tiếp, nhưng sau đó, cô lựa chọn không cố thay đổi để giống một hình mẫu khác. "Mình mang niềm tự hào của một cô gái xứ Nghệ đến với cuộc thi. Giọng nói là một phần của mình và cũng là điều gợi nhắc mình đến nơi mình sinh ra, lớn lên", Thảo chia sẻ.

Người đẹp sinh năm 2006 cho rằng, môi trường sống ở vùng quê cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách của mình. Cô tự nhận bản thân khá thẳng thắn, gần gũi và có phần quyết liệt khi đã lựa chọn một việc muốn làm. Khi bước vào môi trường mới, Thảo muốn giữ những nét đó thay vì cố xây dựng một hình ảnh khác với đời sống thường ngày.

"Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương và góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi hy vọng sẽ không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, giàu lòng trắc ẩn và sống có ích cho cộng đồng", Nguyễn Thị Thảo bày tỏ.

Việc góp mặt tại vòng Chung khảo cũng mang đến cho Thảo sự động viên từ gia đình, bạn bè và quê hương. "Có những lúc mình cảm thấy mình không chỉ đi cho riêng mình nữa. Mỗi lời động viên từ quê nhà khiến mình muốn cố gắng hơn và nghiêm túc hơn với hành trình đã chọn", Thảo nói.

Dù dành thời gian cho Hoa hậu Việt Nam 2026, Thảo không xem cuộc thi là hướng đi thay thế ngành học. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính, hướng đến công việc phân tích tài chính hoặc quản trị rủi ro.