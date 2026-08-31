Nữ sinh quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Nguyễn Thị Thảo, sinh viên tài chính đến từ Nghệ An, nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô giữ giọng nói quê hương và mong muốn kết nối yêu thương với cộng đồng.
Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2006, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Kinh tế (ĐH Vinh). Cô từng tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam trước khi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
Một trong những điều Thảo muốn giữ là giọng nói xứ Nghệ. Cô từng băn khoăn, liệu chất giọng địa phương có trở thành bất lợi khi giao tiếp, nhưng sau đó, cô lựa chọn không cố thay đổi để giống một hình mẫu khác. "Mình mang niềm tự hào của một cô gái xứ Nghệ đến với cuộc thi. Giọng nói là một phần của mình và cũng là điều gợi nhắc mình đến nơi mình sinh ra, lớn lên", Thảo chia sẻ.
Người đẹp sinh năm 2006 cho rằng, môi trường sống ở vùng quê cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách của mình. Cô tự nhận bản thân khá thẳng thắn, gần gũi và có phần quyết liệt khi đã lựa chọn một việc muốn làm. Khi bước vào môi trường mới, Thảo muốn giữ những nét đó thay vì cố xây dựng một hình ảnh khác với đời sống thường ngày.
"Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương và góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi hy vọng sẽ không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, giàu lòng trắc ẩn và sống có ích cho cộng đồng", Nguyễn Thị Thảo bày tỏ.