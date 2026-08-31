NSND Tự Long phát ngôn gây chú ý

Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng nửa chữ tiếng Việt cũng không biết, dùng GPT đọc kịch bản' GĐXH - "Chị Ngô Thanh Vân nhắc tôi khi thực hiện cảnh hành động phải chú ý diễn bằng mắt... Chị cũng dặn phải biết dừng lại một nhịp đúng lúc để ống kính camera có thể bắt trọn các góc máy đặc tả người hùng", Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân chia sẻ.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" sau những suất chiếu sớm thì đã chính thức ra rạp từ 28/8 và tiếp thu ý kiến của khán giả, NSX đã điều chỉnh bản phát hành từ 155 phút xuống còn 135 phút.

Tuy nhiên, theo Box Office Vietnam đến 16h00 ngày 31/8, phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang đứng thứ 5 tổng doanh thu phòng vé theo ngày và đạt gần 16 tỷ sau 1 tuần ra mắt. Với một bộ phim huyền sử cùng dàn cats đình đám thì đây là con số doanh thu quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Mới đây, NSND Tự Long vai Thầy Mo lên tiếng cho biết anh yêu "đứa con tinh thần". Nghệ thuật không có giới hạn, mỗi phản hồi xuất phát từ góc nhìn và thái độ khác nhau. Ê-kíp luôn trân trọng những ý kiến chân thành, chuẩn mực.

"Nghệ thuật không có nấc thang cuối cùng. Có người vì yêu mà góp ý, có người vì ghét mà nói cho hả lòng. Tiếp thu và chỉnh sửa, đó là sự cầu thị của nhà sản xuất với mong muốn tác phẩm hoàn thiện hơn, tốt hơn", NSND Tự Long chia sẻ.

NSND Tự Long trong vai Thầy Mo.

NSND Tự Long cho rằng những người làm nên bộ phim hiểu đâu là điểm mạnh, điểm còn thiếu và những chi tiết chưa đạt. Anh cảm ơn các ý kiến mang tính xây dựng dành cho "Hộ linh tráng sĩ", nhà sản xuất và sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Trước đó, NSND Tự Long đã chia sẻ với Gia đình & Xã hội, cho biết anh từng nhiều lần từ chối dự án nhưng cuối cùng cũng bị đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thuyết phục. Theo nam nghệ sĩ, vai Thầy Mo tuy là tuyến vai phụ nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với các tuyến nhân vật khác trong phim nên anh dành khá nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật: từ kịch bản, lời thoại đến trang phục.

NSND Tự Long cho rằng giá trị lớn nhất của dự án là tái hiện giai đoạn hình thành nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của dân tộc dưới thời Đinh Tiên Hoàng.

"Thời điểm đó đất nước vừa mới thống nhất sau loạn 12 sứ quân, nên chưa thể có một hệ thống bản sắc hoàn chỉnh, từ trang phục, binh khí, cung kiếm đến nhiều yếu tố văn hóa khác. Điều đầu tiên mà vua Đinh làm được là thống nhất quốc gia. Còn những chuẩn mực về mỹ thuật, phục sức hay biểu tượng văn hóa thì chưa thể định hình ngay được.

Vì thế, điều đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang làm, theo tôi, là một công việc rất ý nghĩa. Điều khiến tôi hạnh phúc không chỉ là được cộng tác với bộ phim, mà còn bởi từ những bộ trang phục, những bối cảnh được tái hiện trong phim, tôi tin rằng các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ soi rất kỹ để xem liệu bộ phim có chạm được đến tính chân thực như mong muốn của ê-kíp hay không", nam nghệ sĩ tâm sự.

Vợ con ủng hộ NSND Tự Long trong dự án điện ảnh "nặng ký" này.

NSND Tự Long bày tỏ mình đặc biệt thích cách đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tiếp cận lịch sử, ví như việc "quay trở lại từ hiện tại để ghim vào năm 968" một hình dung về diện mạo của thời đại ấy.

"Để rồi khi các bạn trẻ xem bộ phim, các bạn sẽ có quyền tin rằng, đây chính là bản sắc của chúng ta, là những hoa văn thêu tay của người Việt cổ, người Mường cổ, những họa tiết mộc mạc, giản dị và rất riêng của người Việt, không lẫn với bất kỳ ai.

Có thể thời điểm đó bản sắc ấy chưa được định vị rõ ràng, nhưng hôm nay chúng ta có cơ hội quay lại quá khứ để đặt một dấu mốc, để "ghim" vào bản đồ mỹ thuật, bản đồ văn hóa của thời vua Đinh", nam NSND kỳ vọng.

NSND Tự Long cũng cho rằng, nếu sau bộ phim này, mọi người cùng nhau chia sẻ, cùng nhau xác định rằng đó chính là bản sắc của người Việt, thì bản thân mong đặc biệt là các bạn trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Bởi lâu nay chúng ta vẫn luôn đi tìm câu trả lời rằng đâu là bản sắc của mình, đâu là hoa văn của mình, đâu là nét thêu của mình. Tôi mong rằng sau bộ phim này, chúng ta có quyền quay trở lại năm 968 và nói rằng: thời cha ông ta đã có những bộ trang phục như thế, đã có những hoa văn như thế", nam nghệ sĩ bày tỏ.