Khách Tây đi chân trần, xắn quần dọn lũ cùng dân Hội An

Du lịch vào ngay mùa lũ của Việt Nam có lẽ sẽ là một trong những trải nghiệm không bao giờ quên của các du khách. Không chỉ chứng kiến khung cảnh sau bão, những vị khách này còn chung tay cùng người dân địa phương dọn dẹp đường phố và nhà cửa tại Đà Nẵng, để giúp thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Hội An sau cơn bão. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Sau bão, khi nước ở Hội An bắt đầu rút, không khí khẩn trương lập tức bao trùm khắp các con phố. Người dân, lực lượng chức năng và cả khách du lịch cùng nhau bắt tay vào công việc với tinh thần “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”. Nhiều du khách nước ngoài chủ động phụ giúp lau chùi, xúc bùn và sắp xếp lại đồ đạc. Dù không phải ai cũng quen với công việc nặng nhọc, họ vẫn kiên trì, tỉ mỉ từng chút một, thể hiện sự cảm thông và sẻ chia sâu sắc với người dân địa phương.

Du khách hỗ trợ dọn dẹp sau bão. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Đơn cử như hai nam du khách đã ngồi ngay trước cửa nhà của một người bản địa dọn dẹp. Một số du khách còn đi chân trần, tay xách từng chiếc bình đựng hoa, cả hai du khách này đều cọ rửa rất tỉ mỉ. Bên cạnh việc hỗ trợ các ngôi nhà khắc phục sau bão, những vị khách này thậm chí còn ra đường để đẩy bùn phụ lực lượng cơ quan chức năng.

Du khách đi chân trần, xắn quần áo để hỗ trợ dọn dẹp. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Không chỉ giúp đỡ lau dọn bùn đất sau bão, có một số du khách quốc tế còn hỗ trợ những nhu yếu phẩm, quà để hỗ trợ đồng bào. Bấy nhiêu cũng để để thấy được du khách dành nhiều tình cảm cho người Việt đến nhường nào.

Nhiều du khách còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người địa phương

Những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận xúc động. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn, cảm động khi thấy khách quốc tế không ngại khó, cùng người Việt chung tay trong giai đoạn gian nan: “Thương bà con quá”, “Du khách nước ngoài cũng hỗ trợ dọn lũ”, “Thương quá Đà Nẵng ơi!”.

Theo hình ảnh được ghi lại và chia sẻ bởi nhiều du khách, sau khi nước lũ rút, phố cổ Hội An đang được người dân địa phương dọn dẹp. Những con đường vốn ngập sâu trong nước nay đang dọn dẹp sạch sẽ, lớp bùn đất dày đặc được xúc đi, và các ngôi nhà cổ rực rỡ sắc vàng bắt đầu dần lộ diện trở lại.

Nhiều hộ dân đã dần mở cửa buôn bán, các quán cà phê, tiệm lưu niệm và hàng ăn ven sông cũng dần hoạt động trở lại, mang đến không khí nhộn nhịp quen thuộc của một điểm đến du lịch nổi tiếng. Không để khoảng thời gian nghỉ quá lâu sau thiên tai, người dân Hội An cùng chính quyền địa phương và lực lượng hỗ trợ đã nỗ lực hết mình để thành phố sớm ổn định, sẵn sàng đón khách quay trở lại tham quan, thưởng thức vẻ đẹp và tinh thần của vùng đất di sản này.