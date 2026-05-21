Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tài xế P.M.Đ. (SN 1999, trú tỉnh Sơn La) về hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 21/5, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc từ xã Cẩm Xuyên đi xã Kỳ Anh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều.

Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, xử lý. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ. thừa nhận, sáng 21/5, sau khi nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng người này lên xe rời đi. Do chưa tỉnh ngủ, thay vì điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam, tài xế lại cho xe tải chạy ngược chiều (hướng Nam - Bắc).

Tài xế Đ. thừa nhận, hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc là vi phạm, nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt nam tài xế 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.