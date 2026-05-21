Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc

Thứ năm, 18:32 21/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều. Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tài xế P.M.Đ. (SN 1999, trú tỉnh Sơn La) về hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên  cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 21/5, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc từ xã Cẩm Xuyên đi xã Kỳ Anh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều.

Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, xử lý. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ. thừa nhận, sáng 21/5, sau khi nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng người này lên xe rời đi. Do chưa tỉnh ngủ, thay vì điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam, tài xế lại cho xe tải chạy ngược chiều (hướng Nam - Bắc).

Tài xế Đ. thừa nhận, hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc là vi phạm, nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt nam tài xế 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng CáiDanh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang

Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang

Xã hội - 7 phút trước

Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội "Giết người"

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.

Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

Giáo dục - 5 giờ trước

Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.

4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió

4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Thời sự
Bắc Ninh: Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp 1,1 tỷ đồng của cô gái 28 tuổi

Bắc Ninh: Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp 1,1 tỷ đồng của cô gái 28 tuổi

Pháp luật
Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờ

Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờ

Đời sống
Đau lòng, nam sinh lớp 6 gặp nạn tử vong khi cùng nhóm bạn tắm sông

Đau lòng, nam sinh lớp 6 gặp nạn tử vong khi cùng nhóm bạn tắm sông

Xã hội

