Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang
Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.
Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang vừa diễn ra, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất gần 70ha. Theo thiết kế, nhà máy có công suất 3,3 triệu tấn clinker/năm và 2,9 triệu tấn xi măng/năm.
Dự án đồng thời tích hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu 2.000DWT cùng hệ thống trạm biến áp 110kV nhằm phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất.
Theo đánh giá, việc hình thành thêm một trung tâm sản xuất xi măng quy mô lớn tại An Giang sẽ giúp nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần giảm áp lực logistics và chi phí vận chuyển đường dài.
Hình ảnh minh họa Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xi măng thế giới
Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho ngành vận tải, logistics, thương mại dịch vụ và công nghiệp phụ trợ tại khu vực miền Tây. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo thêm nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, dịch vụ và logistics.
Theo đại diện doanh nghiệp, Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xi măng xanh với hệ thống công nghệ hiện đại ngay từ đầu. Dự án có sự tham gia của Sinoma International Engineering trong vai trò tổng thầu EPC.
Nhiều công nghệ tiên tiến dự kiến được tích hợp như hệ thống tối ưu năng lượng, thu hồi nhiệt dư phát điện (WHR) và các giải pháp kiểm soát phát thải theo định hướng tiêu chuẩn xanh.
Nhà máy cũng được định hướng vận hành theo các nguyên tắc ESG, chú trọng tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên và giảm phát thải nhằm hướng tới mô hình sản xuất hiện đại và phát triển bền vững.
Theo doanh nghiệp, việc đầu tư dự án không chỉ nhằm phát triển năng lực sản xuất vật liệu xây dựng mà còn hướng tới đồng hành lâu dài cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, việc làm và phát triển công nghiệp xanh.
Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đã đại diện doanh nghiệp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đại diện doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp tích cực và cam kết đầu tư lâu dài đối với địa phương.
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Theo kế hoạch, dự án dự kiến đưa vào vận hành từ Quý IV/2028.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, MEYGROUP – một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành - đã được trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư Khu phức hợp biển. Điều này cho thấy định hướng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực của hệ sinh thái Tân Á Đại Thành tại khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.
MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển
Tân Á Đại Thành
