Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang

Thứ năm, 19:32 21/05/2026 | Xã hội

Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức được chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tại tỉnh An Giang

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang vừa diễn ra, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất gần 70ha. Theo thiết kế, nhà máy có công suất 3,3 triệu tấn clinker/năm và 2,9 triệu tấn xi măng/năm.

Dự án đồng thời tích hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu 2.000DWT cùng hệ thống trạm biến áp 110kV nhằm phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất.

Theo đánh giá, việc hình thành thêm một trung tâm sản xuất xi măng quy mô lớn tại An Giang sẽ giúp nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần giảm áp lực logistics và chi phí vận chuyển đường dài.

Hình ảnh minh họa Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xi măng thế giới

Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho ngành vận tải, logistics, thương mại dịch vụ và công nghiệp phụ trợ tại khu vực miền Tây. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo thêm nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, dịch vụ và logistics.

Theo đại diện doanh nghiệp, Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xi măng xanh với hệ thống công nghệ hiện đại ngay từ đầu. Dự án có sự tham gia của Sinoma International Engineering trong vai trò tổng thầu EPC.

Nhiều công nghệ tiên tiến dự kiến được tích hợp như hệ thống tối ưu năng lượng, thu hồi nhiệt dư phát điện (WHR) và các giải pháp kiểm soát phát thải theo định hướng tiêu chuẩn xanh.

Nhà máy cũng được định hướng vận hành theo các nguyên tắc ESG, chú trọng tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên và giảm phát thải nhằm hướng tới mô hình sản xuất hiện đại và phát triển bền vững.

Theo doanh nghiệp, việc đầu tư dự án không chỉ nhằm phát triển năng lực sản xuất vật liệu xây dựng mà còn hướng tới đồng hành lâu dài cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, việc làm và phát triển công nghiệp xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đã đại diện doanh nghiệp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đại diện doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp tích cực và cam kết đầu tư lâu dài đối với địa phương.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Theo kế hoạch, dự án dự kiến đưa vào vận hành từ Quý IV/2028.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, MEYGROUP – một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành - đã được trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư Khu phức hợp biển. Điều này cho thấy định hướng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực của hệ sinh thái Tân Á Đại Thành tại khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

GĐXH - Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều. Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.

GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

