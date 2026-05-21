Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Ngày 21/5, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) xác nhận, các đơn vị chức năng vừa xử lý một quả bom do người dân trên địa bàn phát hiện.
Trước đó, Đội đa nhiệm NPA (thuộc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam) tiếp nhận thông tin từ người dân xã A Lưới 1 về việc phát hiện một quả bom trong quá trình mở đường để khai thác tràm.
Theo đó, quả bom được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m dưới mặt đất trong khu rừng tràm rộng khoảng 2ha được trồng hơn 5 năm và chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác.
Sau khi tiếp nhận, Đội đa nhiệm NPA xác định đây là bom MK82. Qua kiểm tra, ngòi nổ đầu của quả bom bị gãy và bom không được lắp ngòi nổ đuôi, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.
Quả bom sau đó được di chuyển về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại thôn Trung Thạnh, phường Phong Dinh, để lưu giữ và lập kế hoạch hủy nổ.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồngThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu họcThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dàiThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đườngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.