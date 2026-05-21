Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Ngày 21/5, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) xác nhận, các đơn vị chức năng vừa xử lý một quả bom do người dân trên địa bàn phát hiện.

Quả bom được Đội đa nhiệm NPA xử lý, di chuyển về bãi hủy nổ tập trung. Ảnh: NPA

Trước đó, Đội đa nhiệm NPA (thuộc Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam) tiếp nhận thông tin từ người dân xã A Lưới 1 về việc phát hiện một quả bom trong quá trình mở đường để khai thác tràm.

Theo đó, quả bom được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m dưới mặt đất trong khu rừng tràm rộng khoảng 2ha được trồng hơn 5 năm và chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác.



Sau khi tiếp nhận, Đội đa nhiệm NPA xác định đây là bom MK82. Qua kiểm tra, ngòi nổ đầu của quả bom bị gãy và bom không được lắp ngòi nổ đuôi, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Quả bom sau đó được di chuyển về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại thôn Trung Thạnh, phường Phong Dinh, để lưu giữ và lập kế hoạch hủy nổ.

