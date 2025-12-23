Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Ẩm thực Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi CNN vừa công bố danh sách 20 món súp ngon nhất thế giới, trong đó phở bò – món ăn được xem là "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam chính thức góp mặt. Đây là bảng xếp hạng quy tụ những món súp tiêu biểu đại diện cho nhiều nền văn hóa, từ châu Á, châu Âu đến châu Phi và châu Mỹ, phản ánh sự đa dạng trong lịch sử ẩm thực nhân loại.

Phở bò – món ăn được xem là "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam chính thức góp mặt trong danh sách 20 món súp ngon nhất thế giới của CNN. (Ảnh: Báo Lao động)

Theo CNN, súp là một trong những món ăn lâu đời nhất, gắn liền với đời sống con người từ hàng nghìn năm trước. Trong bức tranh đa sắc đó, phở Việt Nam được nhắc tới như một món ăn đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng ẩm thực quen thuộc với thực khách quốc tế. Việc phở tiếp tục được xướng tên trong danh sách uy tín của CNN cũng cho thấy sức hút bền bỉ của món ăn này, không chỉ với cộng đồng người Việt xa quê mà còn với du khách và giới sành ăn trên toàn thế giới.

Nước dùng là linh hồn, nguyên liệu tạo nên bản sắc phở Việt

Khi nói về phở bò, CNN đặc biệt nhấn mạnh tới phần nước dùng vốn là yếu tố làm nên linh hồn của món ăn. Nước phở được ninh từ xương bò trong nhiều giờ, kết hợp cùng các loại gia vị quen thuộc của ẩm thực Á Đông như quế, hồi, thảo quả, gừng nướng, hành nướng. Chính quá trình ninh lâu và kiểm soát lửa khéo léo giúp nước dùng trong, ngọt tự nhiên mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào gia vị công nghiệp.

Khi nói về phở bò, CNN đặc biệt nhấn mạnh tới phần nước dùng vốn là yếu tố làm nên linh hồn của món ăn. (Ảnh: Báo Thanh niên)

Bên cạnh nước dùng, bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng và các loại rau ăn kèm như hành lá, rau mùi, giá đỗ cũng góp phần tạo nên tổng thể hài hòa. Với nhiều thực khách nước ngoài, phở không chỉ là một món ăn no bụng mà còn là trải nghiệm hương vị tinh tế, cân bằng giữa vị ngọt, thơm và thanh nhẹ, điều khiến món ăn này dễ được yêu thích ở nhiều quốc gia khác nhau.

Giá thành bình dân nhưng sức lan tỏa toàn cầu

Giá một bát phở tại Việt Nam cũng rất đa dạng, phản ánh rõ tính bình dân nhưng không kém phần linh hoạt của món ăn này. Ở các quán phở truyền thống, vỉa hè hoặc phục vụ khách quen, mức giá phổ biến thường dao động từ khoảng 35.000 – 50.000 đồng/bát. Trong khi đó, tại những quán có thương hiệu lâu năm, vị trí trung tâm hoặc sử dụng nguyên liệu cao cấp, giá phở có thể lên tới 60.000 – 160.000 đồng, thậm chí cao hơn. Một số địa chỉ nổi tiếng như Phở Thìn Lò Đúc hay Phở 10 Lý Quốc Sư còn phục vụ các phiên bản phở đặc biệt, phở thịt bò tuyển chọn, bò ngoại nhập, với mức giá lên tới hàng trăm nghìn đồng mỗi bát. Dù ở phân khúc nào, phở vẫn giữ được bản sắc riêng và sức hút khó thay thế trong đời sống ẩm thực Việt.

Giá một bát phở tại Việt Nam cũng rất đa dạng, phản ánh rõ tính bình dân nhưng không kém phần linh hoạt của món ăn này. (Ảnh: Vietnamnet)

Một điểm khiến phở Việt Nam thường xuyên được báo chí quốc tế nhắc tới là mức giá dễ tiếp cận. Tại Việt Nam, một bát phở có thể chỉ dao động từ vài chục nghìn đồng, phù hợp với mọi tầng lớp, từ người lao động bình dân cho tới dân văn phòng. Khi ra nước ngoài, dù giá có thể cao hơn do chi phí nguyên liệu và mặt bằng, phở vẫn được xem là món ăn "đáng tiền", thường xuyên xuất hiện trong các khu ẩm thực châu Á, nhà hàng Việt hoặc quán ăn đường phố tại Mỹ, châu Âu, Australia.

Chính sự cân bằng giữa chất lượng, hương vị và giá thành đã giúp phở trở thành một trong những món ăn Việt dễ chinh phục thị trường quốc tế nhất.

Không dừng lại ở phở bò truyền thống, CNN cũng gợi ý rằng du khách nên thử nhiều biến thể khác của phở khi đến Việt Nam. Phở gà với nước dùng thanh nhẹ, phở trộn không nước, phở cuốn hay phở xào đều là những cách biến tấu quen thuộc, phản ánh sự linh hoạt của ẩm thực Việt. Mỗi vùng miền, mỗi quán ăn lại có một bí quyết riêng, tạo nên sự phong phú cho món ăn tưởng chừng rất quen thuộc này.

Báo chí quốc tế nói gì về phở Việt?

Trên thực tế, CNN không phải là cái tên duy nhất thường xuyên nhắc tới phở. Trong nhiều năm qua, món ăn này liên tục xuất hiện trong các bài viết, danh sách và chuyên đề ẩm thực của truyền thông quốc tế, từ món ăn đường phố nhất định phải thử cho tới biểu tượng ẩm thực đại diện cho Việt Nam. Các bài báo thường mô tả phở như một món ăn "đơn giản nhưng tinh tế", phản ánh rõ triết lý ẩm thực coi trọng sự hài hòa và tự nhiên.

Việc phở tiếp tục được vinh danh trong top 20 món súp ngon nhất thế giới một lần nữa cho thấy sức sống lâu bền của món ăn này. (Ảnh: Toplist)

Việc phở tiếp tục được vinh danh trong top 20 món súp ngon nhất thế giới một lần nữa cho thấy sức sống lâu bền của món ăn này. Không chỉ là niềm tự hào của người Việt, phở đang ngày càng khẳng định vị thế như một đại diện tiêu biểu của ẩm thực châu Á trên bàn ăn toàn cầu.