Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon

Thứ ba, 16:55 23/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.

Khoai môn - dinh dưỡng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 1.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, khoai môn làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ Carbohydrate, giúp điều chỉnh tốc độ Glucose đi vào máu. Điều này ngăn chặn tình trạng tăng đột biến đường huyết sau ăn, khiến khoai môn trở thành một nguồn tinh bột có chỉ số đường huyết (GI) thấp, rất hữu ích trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường.

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 2.

Khoai môn rất giàu kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng Natri trong cơ thể, từ đó giúp làm giãn mạch máu và ổn định huyết áp. Ngoài ra, chất xơ trong khoai môn còn góp phần làm giảm mức cholesterol LDL (xấu) trong máu, bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch.

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 3.

Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư. Chất xơ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải và các chất gây ung thư tiềm tàng ra khỏi đại tràng, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ DNA của tế bào khỏi bị hư hại, từ đó giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Món ngon với khoai môn

Canh khoai môn nấu xương

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 2.

Chè khoai môn nước cốt dừa

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 3.

Khoai môn kho nước dừa (món chay)

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 4.

Khoai môn chiên giòn

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 5.

Bánh khoai môn hấp

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 6.

Lẩu chay khoai môn

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 7.

Cháo khoai môn đậu xanh

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 8.

Bánh trung thu khoai môn (nhân sên)

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 9.

Gỏi khoai môn sợi chiên giòn

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 10.

Bánh tằm khoai môn nước cốt dừa

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 11.

Cà ri chay khoai môn

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon - Ảnh 12.

Dinh dưỡng từ loại thịt hỗ trợ phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường sinh lý nam giớiDinh dưỡng từ loại thịt hỗ trợ phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường sinh lý nam giới

GĐXH - CLA trong loại thịt này đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư.

Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ ViệtLoại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ Việt

GĐXH - Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, việc thêm loại rau này vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

