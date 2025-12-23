Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon
GĐXH - Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.
Khoai môn - dinh dưỡng hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Nhờ hàm lượng chất xơ cao, khoai môn làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ Carbohydrate, giúp điều chỉnh tốc độ Glucose đi vào máu. Điều này ngăn chặn tình trạng tăng đột biến đường huyết sau ăn, khiến khoai môn trở thành một nguồn tinh bột có chỉ số đường huyết (GI) thấp, rất hữu ích trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường.
Khoai môn rất giàu kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng Natri trong cơ thể, từ đó giúp làm giãn mạch máu và ổn định huyết áp. Ngoài ra, chất xơ trong khoai môn còn góp phần làm giảm mức cholesterol LDL (xấu) trong máu, bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch.
Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư. Chất xơ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải và các chất gây ung thư tiềm tàng ra khỏi đại tràng, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ DNA của tế bào khỏi bị hư hại, từ đó giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng.
Món ngon với khoai môn
Canh khoai môn nấu xương
Chè khoai môn nước cốt dừa
Khoai môn kho nước dừa (món chay)
Khoai môn chiên giòn
Bánh khoai môn hấp
Lẩu chay khoai môn
Cháo khoai môn đậu xanh
Bánh trung thu khoai môn (nhân sên)
Gỏi khoai môn sợi chiên giòn
Bánh tằm khoai môn nước cốt dừa
Cà ri chay khoai môn
