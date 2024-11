Khai mạc Festival Ninh Bình 2024: Đẹp như bộ phim dã sử cổ trang

Chương trình khai mạc cuốn hút, khiến khán giả xúc động ngay từ những giây phút đầu tiên khi bắt đầu tiết mục “Hùng thiêng sông núi” với sự tham gia của hàng trăm diễn viên đánh trống, múa cờ hùng hậu. Tiết mục mở màn này tạo nên một đại cảnh trình diễn trống khai hội Festival Ninh Bình với khí thế sôi động, hào hùng trên sân khấu.

Tiếp đến, tiết mục “Vàng son một thuở cố đô” được xây dựng theo phong cách điện ảnh như một “bộ phim dã sử cổ trang” liên tục đưa người xem đến với những câu chuyện lịch sử khi hào hùng với thành quách nguy nga, khi lại xúc động với sự giằng xé nội tâm của các nhân vật lịch sử… sống động, hấp dẫn chưa từng có.

Một số hình ảnh đẹp trong chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Ninh Bình.

Sau đó, chương trình khai mạc được chia thành 5 chương chính bao gồm: Nhất thống, Khải hoàn, Hưng thịnh, Mở cõi và Hội tụ, với sự tham gia biểu diễn của hơn 800 diễn viên, ca sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp, quần chúng… đưa khán giả “xuyên không”, ngược về quá khứ hòa mình vào dòng chảy lịch sử Việt Nam mang tính xuyên suốt từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIX. Người xem như được tận mắt chứng kiến các vị vua thực hiện cuộc dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long, mở cõi từ Thăng Long đến Huế. Và cứ thế, dòng chảy lịch sử cuồn cuộn chảy liên tiếp đi qua câu chuyện về 3 kinh đô lớn nhất, lâu đời nhất, vàng son nhất trong lịch sử Việt Nam qua những màn tái hiện, lát cắt tiêu biểu của lịch sử…

Góp sức thành công vào chương trình là hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên, quần chúng, bộ đội… đã miệt mài tập luyện tập trung ròng rã hơn 1 tháng.

Để khán giả có được trọn vẹn cảm xúc trong suốt chương trình với câu chuyện liền mạch, chuyển động không ngừng như chứng kiến dòng lịch sử cuồn cuộn chảy qua các triều đại, từ xưa đến nay… là ý tưởng, sáng tạo, sự công phu, tỉ mỉ nhiều tháng trời của ê-kíp thực hiện.

Đêm khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 giúp khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ nhìn nhận lịch sử một cách chân thực nhất, sống động nhất, để có thể cảm nhận bằng trái tim thay vì những thông tin, số liệu ghi trong sách vở.

Bằng nghệ thuật, bằng sự tôn kính và biết ơn các bậc tiền nhân, chương trình đã thực sự khơi dậy tình yêu lịch sử trong lớp lớp thế hệ khán giả. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của BTC chương trình với khát vọng khơi dậy, nhân lên, và lan tỏa tình yêu lịch sử đến với công chúng, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Bên cạnh lễ khai mạc, Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 còn có nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng như: Chương trình Ninh Bình - Áo dài trên con đường di sản kể câu chuyện về những tà áo dài được khoác lên mình một diện mạo mới, hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ điển và sáng tạo đương đại.

Không gian Hội quán Dục Thúy Sơn - một điểm mới của Festival năm nay, chính thức ra mắt từ ngày 26/11 đến ngày 27/11 tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình.

Chương trình Lễ hội đường phố diễn ra ngày 29/11 tại Cổng chào vào khu du lịch sinh thái Tràng An, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình, với các phần trình diễn trang phục, cổ phục truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đường phố do các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia trình diễn.

Chương trình còn quy tụ các làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương tham gia vào không gian chợ xưa nếp cũ, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm thú vị.