Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.
Một cột mốc - một dịp gắn kết
Sinh nhật vốn chỉ là khoảnh khắc riêng tư, nhưng khi trở thành cột mốc "milestone" của Mỹ Linh - một người phụ nữ bước qua tuổi thanh xuân rực rỡ, đi vào độ chín viên mãn của sự nghiệp và gia đình thì nó lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn.
Trong lời chúc của diva Hồng Nhung đăng tải trên Facebook cá nhân gửi đến đàn em, khán giả thấy hiện lên không chỉ sự yêu thương, mà còn cả câu chuyện của một tình bạn bền chặt: "4 cô quen nhau từ thuở thiếu nhi, hâm mộ nhau qua lại, chia sẻ bao niềm vui, và giận dỗi cũng chả kém phần, mà hôm nay, vẫn còn tụ họp với nhau để duyên hết phần thiên hạ, cười nghiêng ngả…".
Ở đây, khán giả nhận ra: Tình bạn ấy không chỉ nảy nở từ âm nhạc, mà còn được thử thách qua thời gian, qua những thăng trầm trong nghề và trong đời. Để đến hôm nay, sau bao nhiêu biến cố, họ vẫn còn ngồi cạnh nhau, cười nghiêng ngả, chúc mừng một cột mốc đặc biệt của bạn mình.
Khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau, vui vẻ trong một dịp đời thường, trở thành minh chứng rõ ràng cho tình bạn vượt thời gian. Đây cũng là thông điệp nhân văn, khẳng định rằng ngoài hào quang sân khấu, điều quý giá nhất với nghệ sĩ chính là những mối quan hệ bền vững và sự đồng hành chân thành.
Tình bạn bền lâu hiếm thấy trong showbiz
Trong môi trường giải trí vốn nhiều cạnh tranh, sự gắn bó giữa Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh là điều đặc biệt. Theo chia sẻ của Hồng Nhung, họ quen biết từ thuở thiếu nữ, từng hâm mộ và học hỏi lẫn nhau, trải qua cả những giận hờn, nhưng cuối cùng vẫn giữ được tình cảm chân thành.
Tình bạn giữa Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh đã kéo dài hơn ba thập kỷ, bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên khi họ còn là những giọng ca trẻ trên sân khấu ca nhạc Hà Nội. Dù mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng biệt: Thanh Lam dữ dội, nồng nàn; Hồng Nhung trẻ trung, tinh tế; Mỹ Linh trong trẻo, hiện đại nhưng họ vẫn tìm được sự đồng điệu và luôn dành cho nhau sự trân trọng. Trải qua những chặng đường thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, cả ba vẫn thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện đặc biệt, chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Chính sự bền chặt ấy đã khiến công chúng nhìn họ không chỉ như ba diva của nhạc Việt, mà còn như biểu tượng của một tình bạn hiếm có trong làng giải trí.
Diva Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh đã cùng nhau tạo nên một giai đoạn rực rỡ của nhạc Việt. Họ không chỉ đem đến những ca khúc nổi bật, mà còn góp phần định hình gu thưởng thức âm nhạc đại chúng trong suốt hơn ba thập kỷ qua.
Vì vậy, sự hội ngộ của họ hôm nay mang giá trị văn hóa nhiều hơn một bức ảnh đời thường. Nó nhắc nhớ về một thời kỳ âm nhạc sôi động, về những kỷ niệm đã trở thành tài sản tinh thần chung của nhiều thế hệ khán giả. Và hơn hết, nó cho thấy sự gắn kết của những nghệ sĩ tài năng, những người đã đi qua hào quang để gìn giữ điều còn lại - tình bạn.
Hồng Nhung: Rạng rỡ giữa thử thách
Cuối năm 2024, khi đang chuẩn bị cho liveshow Hát về Hà Nội, Hồng Nhung được phát hiện mắc ung thư vú. Ban đầu, chị giữ kín để không làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp và khán giả, nhưng sau khi hoàn tất ca phẫu thuật đầu tiên vào tháng 1/2025, chị quyết định công khai câu chuyện của mình nhằm truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang đối diện với căn bệnh tương tự.
Khán giả xúc động trước hình ảnh lạc quan mạnh mẽ của chị trong thời gian dưỡng bệnh: Mỗi sáng chị vẫn đều đặn ngồi tập hít thở để "giống như sạc lại điện cho cơ thể", giúp tinh thần thư thái và khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn.
Tháng 7/2025, tại một sự kiện âm nhạc, chị tiếp tục chia sẻ rằng, biến cố bệnh tật khiến bản thân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của tình yêu thương và sự khích lệ từ người thân, đó thực sự là năng lượng to lớn giúp chị "được sống và cống hiến" thêm một lần nữa. Hình ảnh của Hồng Nhung không ngại nhắc đến trách nhiệm từng bước vượt qua khổ đau, cùng đám đông bình dị nhưng sâu sắc, đã khiến người hâm mộ vô cùng cảm phục - nhiều người còn lập tức đi tầm soát ung thư sau khi nghe chị chia sẻ.
Trong khoảnh khắc sinh nhật bạn thân, cô Bống vẫn tươi trẻ, vẫn ánh mắt long lanh, vẫn sự hóm hỉnh từng khiến bao thế hệ khán giả yêu mến. Với nhiều người, đó không chỉ là hình ảnh của một nghệ sĩ tài năng, mà còn là biểu tượng của sức mạnh nội tâm của một người phụ nữ biết cách giữ gìn sự sống trọn vẹn, bất chấp những thử thách.
3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.
Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.
Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãnGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".
Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồngXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.
Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyệnXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...
17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩCâu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.
Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.
Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'Giải trí
GĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.