Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Midu khiến dân tình "tan chảy" khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại chuyến du lịch cùng ông xã thiếu gia Minh Đạt. Nữ diễn viên tiết lộ, sau khi vừa hoàn thành một dự án phim mới, cô và chồng đã tranh thủ dành thời gian bên nhau để kỷ niệm, như một món quà cho cả hai sau thời gian bận rộn.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng. Hình ảnh doanh nhân Minh Đạt liên tục dành ánh mắt trìu mến và cử chỉ ân cần cho bà xã khiến người xem không khỏi xuýt xoa. Nhiều khán giả nhận xét Midu thật sự đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, minh chứng bằng nét "phu thê" ngày càng rõ trên gương mặt cả hai.

Midu và Minh Đạt cùng nhau đi du lịch, ăn mừng mới hoàn thành dự án.

Một số bình luận tiêu biểu có thể kể đến như: "Minh Đạt lúc nào cũng dùng ánh mắt si tình nhìn Midu hết", "Nhìn 2 anh chị ngày càng có nét phu thê, giống nhau lắm luôn" hay "Cảm giác Midu yêu và cưới đúng người rồi, chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử". Những lời chúc phúc này càng cho thấy khán giả yêu mến và tin tưởng vào hạnh phúc của nữ diễn viên.

Cặp đôi được nhận xét như "xé từ truyện ngôn tình" bước ra.

Tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới cổ tích. Được biết, Midu lớn hơn ông xã một tuổi. Minh Đạt là thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng, sở hữu trình độ học vấn "khủng" và hiện đang kế thừa việc kinh doanh gia đình.

Midu được ông xã hỗ trợ hết mình trong dự án phim mới.

Trong khi đó, Midu là một trong những hot girl đời đầu đình đám của Vbiz, không chỉ xinh đẹp mà còn thành công ở nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật, kinh doanh đến giáo dục. Chính vì thế, chuyện tình cảm của cả hai được công chúng ví như "ngôn tình bước ra đời thực", khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, thiếu gia Minh Đạt và Midu luôn gây sốt, được ví như "tổng tài và cô vợ xinh đẹp" bởi sự tình tứ, liên tục trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Thậm chí, thiếu gia Minh Đạt còn nắm tay không rời, liên tục trao ánh mắt "si mê" dành cho vợ.

Kể từ khi công khai mối quan hệ và đặc biệt là sau đám cưới, Midu và Minh Đạt luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Không chỉ được biết đến với vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách họ vun đắp và thể hiện tình cảm cho nhau.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật, Midu và thiếu gia Minh Đạt vẫn luôn dành thời gian để đi du lịch, tham gia các sự kiện và đặc biệt là luôn hỗ trợ, động viên nhau trong mọi lĩnh vực.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên.

Không chỉ đám cưới rình rang, cuộc sống hôn nhân của Midu và Minh Đạt cũng khiến công chúng nhiều lần "ghen tỵ". Hồi tháng 6 vừa qua, cặp đôi còn tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại một bãi biển thơ mộng.

Cô nàng được chồng tặng 2 chiếc túi hiệu dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới.

Không gian được trang trí bằng hàng ngàn bông hoa tươi, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Đặc biệt, Minh Đạt còn không ngần ngại tặng vợ hai chiếc túi hiệu đắt đỏ, như một cách thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho người bạn đời.

Trong một lần chia sẻ, Midu từng tâm sự rằng với cô, điều quý giá nhất sau khi lập gia đình không nằm ở những món quà xa xỉ. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương, bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất".

Midu lớn hơn ông xã thiếu gia 1 tuổi.

Cô cũng thẳng thắn nói về áp lực và những thị phi trong suốt một năm qua: "Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán, định kiến của xã hội, những lời tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến. Ngay cả tiệc kỷ niệm riêng tư nhất cũng bị đồn là phô trương. Nhưng đối với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau, chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên".

Midu và Minh Đạt.

Sau khi kết hôn, Midu càng được ông xã yêu chiều. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch sang trọng, từ trong nước đến nước ngoài. Không những vậy, Minh Đạt cũng luôn ủng hộ vợ trở lại với nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện để cô tiếp tục công việc giảng dạy tại một trường đại học - nơi Midu từng theo học và tốt nghiệp bậc Thạc sĩ.

Cô nàng hiện tại đang giảng dạy tại một trường đại học.

Hiện tại, cả hai đang sống trong một căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.HCM. Midu cũng được lòng gia đình chồng, được yêu thương và chào đón hết mực. Với sự đồng hành của ông xã doanh nhân, nhiều người tin rằng Midu không chỉ ngày càng thăng hoa trong hôn nhân mà còn tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp nghệ thuật lẫn giảng dạy.