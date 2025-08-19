Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường' GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.

Phương Oanh khoe bé Jenny với niềm hạnh phúc vì con gái đã biết điệu đà với váy đáng yêu. Theo nữ diễn viên, bé Jenny được nhận xét có nhiều điểm giống cô.

Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài sự lém lỉnh, hoạt ngôn luôn gây cười cho mọi người thì con gái Phương Oanh lại thích bắt nạt anh trai Jimmy. Cậu bé được coi là phiên bản nhí của Shark Bình. Điều thú vị là khi bị em gái bắt nạt con trai Phương Oanh chỉ biết cười.

Con gái Phương Oanh rất biết cách tạo dáng bên mẹ.

Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn tiết lộ cặp song sinh nhà mình đã đi "thăm trường". Được biết, trong một cuộc trò chuyện với báo chí cách đây nửa năm, Phương Oanh có tiết lộ khoảng 2 tuổi, cô sẽ cho con đi học. Tuy nhiên, hiện tại, 2 em bé mới chỉ bước qua 1 tuổi được ít tháng. Nhiều người cho rằng cặp song sinh vẫn còn "non" để đến trường. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là bước tìm hiểu, còn gia đình Phương Oanh chưa tiết lộ phương án học cho cặp song sinh.

Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.

Khi chia sẻ hình ảnh các con, Phương Oanh nhận được rất nhiều câu hỏi về quá trình học bơi. Cô viết chi tiết: "Chia sẻ thêm chút với cả nhà là để đạt được kết quả như này là hai anh em đã gần hoàn thành khóa 50 buổi cùng với sự đồng hành, kèm cặp theo lộ trình bài bản của huấn luyện viên. Đếm từng giây mỗi khi con xuống nước và mỗi buổi chỉ diễn ra 15-20 phút vừa tập vừa nghỉ. Rèn luyện trên tinh thần để con làm chủ và thích nghi tự nhiên chứ không bao giờ được ép buộc. Chúng ta rèn luyện cho con để con khỏe mạnh, con bình tĩnh tự tin chứ không rèn để con hoảng sợ, hoang mang".

Phương Oanh cũng tranh thủ tạo dáng sexy khi đi nghỉ ngơi cùng gia đình.

Trong cuộc sống nuôi dạy con của nhà Phương Oanh, không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Gia đình Phương Oanh - Shark Bình cũng hạn chế cho con dùng các thiết bị điện tử. Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh.

Ảnh: FBNV