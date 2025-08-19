Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.
Phương Oanh khoe bé Jenny với niềm hạnh phúc vì con gái đã biết điệu đà với váy đáng yêu. Theo nữ diễn viên, bé Jenny được nhận xét có nhiều điểm giống cô.
Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài sự lém lỉnh, hoạt ngôn luôn gây cười cho mọi người thì con gái Phương Oanh lại thích bắt nạt anh trai Jimmy. Cậu bé được coi là phiên bản nhí của Shark Bình. Điều thú vị là khi bị em gái bắt nạt con trai Phương Oanh chỉ biết cười.
Con gái Phương Oanh rất biết cách tạo dáng bên mẹ.
Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn tiết lộ cặp song sinh nhà mình đã đi "thăm trường". Được biết, trong một cuộc trò chuyện với báo chí cách đây nửa năm, Phương Oanh có tiết lộ khoảng 2 tuổi, cô sẽ cho con đi học. Tuy nhiên, hiện tại, 2 em bé mới chỉ bước qua 1 tuổi được ít tháng. Nhiều người cho rằng cặp song sinh vẫn còn "non" để đến trường. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là bước tìm hiểu, còn gia đình Phương Oanh chưa tiết lộ phương án học cho cặp song sinh.
Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.
Khi chia sẻ hình ảnh các con, Phương Oanh nhận được rất nhiều câu hỏi về quá trình học bơi. Cô viết chi tiết: "Chia sẻ thêm chút với cả nhà là để đạt được kết quả như này là hai anh em đã gần hoàn thành khóa 50 buổi cùng với sự đồng hành, kèm cặp theo lộ trình bài bản của huấn luyện viên. Đếm từng giây mỗi khi con xuống nước và mỗi buổi chỉ diễn ra 15-20 phút vừa tập vừa nghỉ. Rèn luyện trên tinh thần để con làm chủ và thích nghi tự nhiên chứ không bao giờ được ép buộc. Chúng ta rèn luyện cho con để con khỏe mạnh, con bình tĩnh tự tin chứ không rèn để con hoảng sợ, hoang mang".
Phương Oanh cũng tranh thủ tạo dáng sexy khi đi nghỉ ngơi cùng gia đình.
Trong cuộc sống nuôi dạy con của nhà Phương Oanh, không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Gia đình Phương Oanh - Shark Bình cũng hạn chế cho con dùng các thiết bị điện tử. Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh.
Ảnh: FBNV
GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.
GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.
GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.
GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.
GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...
GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn "Mùa xuân độc lập" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.
GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.
