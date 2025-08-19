Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hòa Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

Trong dịp lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong nhiều nghệ sĩ có đóng góp tích cực nhất cho các chương trình kỉ niệm ngày trọng đại. Ngoài ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nam nhạc sĩ 8X mới đây đã viết "Nỗi đau giữa hòa bình" cho ca sĩ Hòa Minzy thể hiện. Được biết, đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".

Trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam", Hòa Minzy cũng thể hiện ca khúc này trước hàng vạn khán giả xem trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình. Ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Trước tình cảm trân quý đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xúc động khi viết những dòng tâm sự trên trang cá nhân về ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình". Lời đầu, anh nói lý do mình viết về ca khúc này: "Lần đầu tiên Hòa Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Vì sao lại là "Nỗi đau giữa hòa bình". Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm".

Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết về sự hy sinh của các mẹ dành cho quê hương đất nước. "Tôi tự thấy mình phải viết về các mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm", nam nhạc sĩ tâm sự.

Cuối cùng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn gửi đến Hòa Minzy: "Tôi vui vì khi gửi bài, Hòa đã rất yêu bài hát này và hứa sẽ làm những gì tốt nhất để thể hiện sự trân trọng đó.

Theo dõi sân khấu từ xa nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xúc động. Hy vọng mọi người sẽ yêu mến bài hát này của chúng tôi. Có những nỗi đau giữa hòa bình mà chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu".

Hòa Minzy ban đầu cũng xúc động và hồi hộp khi là người đầu tiên thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân với những dòng viết: "Hoà đã muốn thực hiện những dự án về quê hương đất nước rất lâu rồi và thời điểm này chính là lúc Hòa bắt đầu thực hiện dần những ý tưởng của mình.

Hoà rất vinh dự và tự hào khi chương trình đã lựa chọn ca khúc của Hòa khi ca khúc này còn chưa được ra mắt, và để Hòa được biểu diễn trong một concert quốc gia lớn như thế".

Hòa Minzy thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam".

Sau dòng chia sẻ này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng động viên và cảm ơn Hòa Minzy đã thể hiện trọn vẹn tình thân ca khúc mà anh sáng tác. Trước đó, trong sự kiện họp báo ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ anh rất hạnh phúc khi được khán giả yêu mến các sáng tác của mình.

Ảnh, clip: FBNV