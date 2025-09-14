Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025
GĐXH - Lily Chen - người đẹp sinh năm 1995 quê Tây Ninh được dự đoán sẽ trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Việt Nam 2025.
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) luôn được biết đến là một cuộc thi đề cao sự cá tính, bản lĩnh và năng lượng trình diễn. Với những tiêu chí này, Lily Chen quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2025, cô trở thành một ứng viên nặng ký, được dự đoán có khả năng cao là người nắm giữ chiếc vương miện danh giá. Dự đoán này không chỉ là một suy luận cảm tính mà còn dựa trên nhiều yếu tố thuyết phục, từ kinh nghiệm, thần thái cho đến sức hút truyền thông của cô.
Lily Chen tên thật là Trần Như Ngọc, là một nghệ sĩ đa tài trong showbiz Việt. Cô không chỉ là ca sĩ mà còn là diễn viên, người mẫu, và cả một doanh nhân thành công. Kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm đã mang đến cho cô một sự tự tin, một thần thái trình diễn chuyên nghiệp mà không phải thí sinh nào cũng có được.
Trên sân khấu, cô luôn biết cách tỏa sáng, từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng bước catwalk. Những yếu tố này đặc biệt quan trọng tại Miss Grand Vietnam, nơi sự trình diễn được xem là "chìa khóa" dẫn đến chiến thắng.
Hơn nữa, Lily Chen sở hữu một nhan sắc ấn tượng, gương mặt sắc sảo và vóc dáng cân đối. Fan sắc đẹp đánh giá cao nhan sắc của Lily Chen tiệm cận với tiêu chí của Hoa hậu Hòa bình thế giới. Cô có thể biến hóa linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính đến quyến rũ, mạnh mẽ. Đây là một lợi thế lớn giúp cô nổi bật trong các vòng thi trang phục dạ hội và trang phục dân tộc – những phần thi đòi hỏi sự biểu cảm và biến hóa đa dạng.
Sức hút truyền thông của Lily Chen cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Với lượng người hâm mộ ổn định và sự quan tâm của công chúng, cô sẽ là một "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý cho cuộc thi. Điều này rất phù hợp với tiêu chí của Miss Grand International, nơi luôn tìm kiếm những hoa hậu có sức ảnh hưởng, có khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.
Lily Chen tự tin trình bày bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Clip: NVCC
Tuy nhiên, con đường đến với ngôi vị Hoa hậu không hề dễ dàng. Miss Grand Vietnam không chỉ đòi hỏi kỹ năng trình diễn mà còn cần sự thông minh, bản lĩnh trong ứng xử và khả năng truyền cảm hứng. Nếu Lily Chen có thể phát huy tối đa kinh nghiệm và sự tự tin của mình, đồng thời thể hiện được chiều sâu trong suy nghĩ và trái tim nhân ái, cô hoàn toàn có thể chinh phục ngôi vị cao nhất.
Nếu kịch bản này xảy ra, chiến thắng của Lily Chen sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực, bản lĩnh và sự lột xác của một người nghệ sĩ. Nó cũng sẽ khẳng định rằng tuổi tác không phải là rào cản, mà chính kinh nghiệm sống và sự tự tin mới là yếu tố tạo nên một nữ hoàng sắc đẹp thực thụ.
'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?Giải trí - 44 giây trước
GĐXH - Khánh Huyền mới đây đã trở lại phim giờ vàng phát sóng trên VTV với tựa để "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn này của chị không dài nhưng vẫn khiến khán giả nhớ về nhan sắc lẫn sự nghiệp môt thời lừng lẫy của chị.
Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đìnhGiải trí - 1 phút trước
GĐXH - Nguyễn Thiên Nga là trường hợp hiếm có trong lịch sử nhan sắc Việt khi 2 lần đăng quang đều ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam. Năm 1996, cô trở thành Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam).
Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳGiải trí - 24 phút trước
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và người thân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngay tại nhà riêng - nơi cô chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ của mình.
Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.
Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậuGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh - dù mới lên 10 nhưng đã trổ mã "nét nào ra nét ấy", fan trầm trồ còn "đẹp hơn mẹ".
Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 44, Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 4 con "đủ nếp, đủ tẻ", gồm Minh Quân - Phương Châu (2 con chung với vợ cũ) và Jimmy - Jenny (2 con song sinh với bà xã Phương Oanh).
Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉuXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ tiếp tục đối diện với những thử thách khắc nghiệt của "lò luyện thép" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố.
Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple tại 'Em xinh say hi'Giải trí - 8 giờ trước
Nhạc sĩ Tăng Duy Tân và ca sĩ Bích Phương được khán giả bình chọn chiến thắng giải 'The Best Couple' trong concert 'Em xinh say hi', tối 13/9.
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốtGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.