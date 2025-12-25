Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh
GĐXH - Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, gây chú ý với lời yêu thương dành cho Linh Rin trong mùa Giáng sinh. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, thể hiện tình cảm bền chặt qua thời gian.
Mới đây, Phillip Nguyễn gây chú ý khi đăng ảnh tạo dáng cùng bà xã Linh Rin bên cây thông Noel kèm dòng trạng thái "mùi mẫn" biết ơn vợ.
"Tôi biết ơn vì có vợ là động lực cuộc sống. Cô ấy đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và phước lành lớn nhất - con gái Caroline của chúng tôi", Phillip Nguyễn chia sẻ.
Phillip Nguyễn gửi lời tình tứ đến Linh Rin nhân dịp Giáng sinh.
Phillip Nguyễn cho rằng 2 vợ chồng anh học được nhiều điều về nhau dưới góc nhìn khác, qua đó trở thành "một đội" ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. "Khi hai ta khởi đầu chương tiếp theo, anh muốn nói cảm ơn em về tất cả những gì chúng mình đã trải qua, cả những khoảnh khắc tuyệt vời và chưa mấy tốt đẹp. Anh sẽ tiếp tục lắng nghe và học hỏi", Phillip Nguyễn nhắn gửi bạn đời.
Đây không phải lần đầu Phillip Nguyễn dành lời tình tứ cho bà xã. Trước đó, hồi đầu tháng 9, nhân dịp Linh Rin đón tuổi mới, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng ngồi bên nhau trên du thuyền ngắm sông Sài Gòn và thổ lộ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu - người mẹ, người bạn đồng hành không thể thiếu của anh và con gái Caroline. Cảm ơn vợ đã luôn là nguồn yêu thương, sức mạnh và hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Yêu vợ mãi mãi".
Phillip Nguyễn mừng sinh nhật bà xã Linh Rin trên du thuyền hồi đầu tháng 9.
Theo Phillip, anh từng là người bướng bỉnh, thích tận hưởng thế giới riêng, nhưng đã dần thay đổi để vun đắp tổ ấm nhỏ. Trong khi đó, Linh Rin cũng cảm nhận mình trưởng thành hơn sau khi lập gia đình. Cô thấy may mắn do chồng là người biết quan tâm, sẵn sàng điều chỉnh một số thói quen nhằm dung hòa cuộc sống hôn nhân. Còn Linh Rin cho hay vợ chồng cô luôn tôn trọng công việc, thời gian riêng của nhau, phân định rạch ròi giữa tình yêu và sự nghiệp.
Linh Rin tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như: Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017 và từng đóng phim: Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online, Lời nói dối ngọt ngào.
Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Anh và Linh Rin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3/2023, đón ái nữ đầu lòng tên Caroline hồi tháng 11 cùng năm.
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?Giải trí - 47 phút trước
GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".
Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 47 phút trước
GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.
Phản ứng của khán giả khi diễn viên 'Mưa đỏ' - Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTVGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn - nam diễn viên phản diện trong "Mưa đỏ" - đang khiến các fan phát sốt với tạo hình bộ đội siêu đẹp trai trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng giờ vàng VTV.
Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.
Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiênGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.
Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngàyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH – Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến những tiết mục biểu diễn ý nghĩa tại Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá". Thông qua sự kiện này, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực "không khói thuốc lá" đến cộng đồng.
Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ámXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.
Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?Giải trí
GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.