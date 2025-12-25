Mới nhất
Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Thứ năm, 17:26 25/12/2025
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, gây chú ý với lời yêu thương dành cho Linh Rin trong mùa Giáng sinh. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, thể hiện tình cảm bền chặt qua thời gian.

Mới đây, Phillip Nguyễn gây chú ý khi đăng ảnh tạo dáng cùng bà xã Linh Rin bên cây thông Noel kèm dòng trạng thái "mùi mẫn" biết ơn vợ.

"Tôi biết ơn vì có vợ là động lực cuộc sống. Cô ấy đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và phước lành lớn nhất - con gái Caroline của chúng tôi",  Phillip Nguyễn  chia sẻ.

Phillip Nguyễn gửi lời yêu thương tới Linh Rin nhân dịp Giáng sinh 2023 - Ảnh 1.
Phillip Nguyễn gửi lời yêu thương tới Linh Rin nhân dịp Giáng sinh 2023 - Ảnh 2.

Phillip Nguyễn gửi lời tình tứ đến Linh Rin nhân dịp Giáng sinh.

Phillip Nguyễn cho rằng 2 vợ chồng anh học được nhiều điều về nhau dưới góc nhìn khác, qua đó trở thành "một đội" ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. "Khi hai ta khởi đầu chương tiếp theo, anh muốn nói cảm ơn em về tất cả những gì chúng mình đã trải qua, cả những khoảnh khắc tuyệt vời và chưa mấy tốt đẹp. Anh sẽ tiếp tục lắng nghe và học hỏi", Phillip Nguyễn nhắn gửi bạn đời.

Đây không phải lần đầu Phillip Nguyễn dành lời tình tứ cho bà xã. Trước đó, hồi đầu tháng 9, nhân dịp Linh Rin đón tuổi mới, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng ngồi bên nhau trên du thuyền ngắm sông Sài Gòn và thổ lộ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu - người mẹ, người bạn đồng hành không thể thiếu của anh và con gái Caroline. Cảm ơn vợ đã luôn là nguồn yêu thương, sức mạnh và hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Yêu vợ mãi mãi".

Phillip Nguyễn gửi lời yêu thương tới Linh Rin nhân dịp Giáng sinh 2023 - Ảnh 3.
Phillip Nguyễn gửi lời yêu thương tới Linh Rin nhân dịp Giáng sinh 2023 - Ảnh 4.

Phillip Nguyễn mừng sinh nhật bà xã Linh Rin trên du thuyền hồi đầu tháng 9.

Phillip Nguyễn gửi lời yêu thương tới Linh Rin nhân dịp Giáng sinh 2023 - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Phillip Nguyễn và Linh Rin.

Theo Phillip, anh từng là người bướng bỉnh, thích tận hưởng thế giới riêng, nhưng đã dần thay đổi để vun đắp tổ ấm nhỏ. Trong khi đó, Linh Rin cũng cảm nhận mình trưởng thành hơn sau khi lập gia đình. Cô thấy may mắn do chồng là người biết quan tâm, sẵn sàng điều chỉnh một số thói quen nhằm dung hòa cuộc sống hôn nhân. Còn Linh Rin cho hay vợ chồng cô luôn tôn trọng công việc, thời gian riêng của nhau, phân định rạch ròi giữa tình yêu và sự nghiệp. 

Linh Rin tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như: Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017 và từng đóng phim: Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online, Lời nói dối ngọt ngào.

Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Anh và Linh Rin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3/2023, đón ái nữ đầu lòng tên Caroline hồi tháng 11 cùng năm.

