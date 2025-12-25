Mới nhất
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Thứ năm, 15:24 25/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên cùng con gái Gạo - Ảnh 1.Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã mở tiệc tại gia đón Giáng sinh 2025. Ngô Thanh Vân trông trẻ trung với áo sơ mi trắng, chân váy đỏ và thắt nơ nhung đồng màu, trong khi đó Huy Trần diện bộ suit bảnh bao. Cặp đôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi bé Gạo - con gái đầu lòng đón Giáng sinh đầu tiên cùng bố mẹ.

"Lại một mùa Giáng Sinh bình an bên gia đình và người thân. Năm nay vui nhất là món quà tuyệt vời của ba mẹ - đó là bé Gạo. Niềm hạnh phúc đã tăng bội phần vì có em!".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên cùng con gái Gạo - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần trong tiệc Giáng sinh.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân chuẩn bị Giáng sinh đầu tiên cho con gái.

Trong hình ảnh được chia sẻ, bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân chưa được mẹ công khai diện mạo nhưng có thể thấy cô bé đáng yêu khi diện cả "cây" đồ đỏ búp bê mang đậm không khí Noel. 

Ngô Thanh Vân nói đây là năm đầu tiên gia đình cô có thành viên mới. Từ nhiều ngày trước, hai vợ chồng cô đã háo hức đón Giáng sinh đầu tiên cùng con gái. Nữ diễn viên cho biết cô tự tay trang trí cây thông để cùng con gái tận hưởng không khí Noel và năm mới. "Ba mẹ sẽ bắt đầu tạo thật nhiều kỷ niệm cho con gái", cô nhắn nhủ ái nữ.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân tâm sự Giáng sinh năm ngoái, vợ chồng cô hạnh phúc vì biết tin có con đầu lòng. Mùa lễ năm nay của gia đình cô càng thêm ý nghĩa khi con gái ngày càng cứng cáp, xinh xắn. Từ nhỏ, Ngô Thanh Vân và Huy Trần sống và lớn lên ở châu Âu nên họ trang hoàng, mở tiệc Giáng sinh lớn để có thêm không khí và tạo nhiều trải nghiệm cho con gái.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên cùng con gái Gạo - Ảnh 3.

Ngô Thanh Vân trông trẻ trung với áo sơ mi trắng, chân váy đỏ và thắt nơ nhung đồng màu, trong khi đó Huy Trần diện sơ mi đơn giản.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên cùng con gái Gạo - Ảnh 4.

Khách mời dự tiệc Giáng sinh tại nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Hồi đầu tháng, vợ chồng Ngô Thanh Vân đưa con gái ra Hà Nội để tiện công việc, đồng thời cùng con tận hưởng không khí se lạnh đón Giáng sinh. Con gái bốn tháng tuổi của họ được bố mẹ đưa đi ngắm phố phường ngày đầu đông. Ngô Thanh Vân cho biết cô luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi đồng hành với con vì có ông xã biết lo lắng mọi việc, khéo chăm con.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Nữ diễn viên thông báo sinh con gái đầu tháng 8, từ đó thoải mái chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa.

