Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên
GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.
Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã mở tiệc tại gia đón Giáng sinh 2025. Ngô Thanh Vân trông trẻ trung với áo sơ mi trắng, chân váy đỏ và thắt nơ nhung đồng màu, trong khi đó Huy Trần diện bộ suit bảnh bao. Cặp đôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi bé Gạo - con gái đầu lòng đón Giáng sinh đầu tiên cùng bố mẹ.
"Lại một mùa Giáng Sinh bình an bên gia đình và người thân. Năm nay vui nhất là món quà tuyệt vời của ba mẹ - đó là bé Gạo. Niềm hạnh phúc đã tăng bội phần vì có em!".
Vợ chồng Ngô Thanh Vân chuẩn bị Giáng sinh đầu tiên cho con gái.
Trong hình ảnh được chia sẻ, bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân chưa được mẹ công khai diện mạo nhưng có thể thấy cô bé đáng yêu khi diện cả "cây" đồ đỏ búp bê mang đậm không khí Noel.
Ngô Thanh Vân nói đây là năm đầu tiên gia đình cô có thành viên mới. Từ nhiều ngày trước, hai vợ chồng cô đã háo hức đón Giáng sinh đầu tiên cùng con gái. Nữ diễn viên cho biết cô tự tay trang trí cây thông để cùng con gái tận hưởng không khí Noel và năm mới. "Ba mẹ sẽ bắt đầu tạo thật nhiều kỷ niệm cho con gái", cô nhắn nhủ ái nữ.
Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân tâm sự Giáng sinh năm ngoái, vợ chồng cô hạnh phúc vì biết tin có con đầu lòng. Mùa lễ năm nay của gia đình cô càng thêm ý nghĩa khi con gái ngày càng cứng cáp, xinh xắn. Từ nhỏ, Ngô Thanh Vân và Huy Trần sống và lớn lên ở châu Âu nên họ trang hoàng, mở tiệc Giáng sinh lớn để có thêm không khí và tạo nhiều trải nghiệm cho con gái.
Hồi đầu tháng, vợ chồng Ngô Thanh Vân đưa con gái ra Hà Nội để tiện công việc, đồng thời cùng con tận hưởng không khí se lạnh đón Giáng sinh. Con gái bốn tháng tuổi của họ được bố mẹ đưa đi ngắm phố phường ngày đầu đông. Ngô Thanh Vân cho biết cô luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi đồng hành với con vì có ông xã biết lo lắng mọi việc, khéo chăm con.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Nữ diễn viên thông báo sinh con gái đầu tháng 8, từ đó thoải mái chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa.
Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'Xem - nghe - đọc - 31 phút trước
GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.
Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹGiải trí - 46 phút trước
GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.
Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngàyGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH – Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến những tiết mục biểu diễn ý nghĩa tại Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá". Thông qua sự kiện này, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực "không khói thuốc lá" đến cộng đồng.
Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ámXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.
Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiênGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.
Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ ViệtGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Kiều Anh, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc, chụp ảnh đón Giáng sinh 2025.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.