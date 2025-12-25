Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Thứ năm, 15:42 25/12/2025 | Giải trí

GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở MỹCon trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

GĐXH - Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm được cậu và mẹ đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ, đây là giai đoạn quan trọng nên gia đình luôn đồng hành và quan tâm đến Bảo Nam.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 2.

Jennifer Phạm hạnh phúc khoe trọn khoảnh khắc đón Giáng sinh bình yên ở Mỹ cùng đại gia đình bên ngoại. Trong hình vợ chồng cô chụp cùng bố mẹ và gia đình 2 em trai - gái.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 3.

Hình ảnh đại gia đình của Jennifer Phạm gây chú ý khi lần đầu có đầy đủ con chung - con riêng của cô.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 4.

Sau hôn nhân đổ vỡ với Quang Dũng, Jennifer Phạm nhận nuôi bé Bảo Nam và đưa bé sang Mỹ sống cùng ông bà ngoại. Sau đó, cô "đi bước nữa" với doanh nhân Đức Hải và có thêm 3 con: 2 gái 1 trai.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 5.

Theo Jennifer Phạm tiết lộ bé Bảo Nam dù không sống cùng các em quá nhiều nhưng rất tình cảm và yêu thương các em. Bảo Nam rất ra dáng anh cả và hiện tại, cậu sắp vào đại học.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 6.

Jennifer Phạm bên con gái thứ. Cô bé thừa hưởng nhiều nét xinh xắn của mẹ. Trên trang cá nhân, người đẹp còn khoe con có nhiều tài lẻ như nhảy múa và ca hát.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 7.

4 con nhà Jennifer Phạm tận hưởng Giáng sinh ấm áp và đủ đầy bên gia đình.

4 con nhà Jennifer Phạm lần đầu xuất hiện chung một khung hình trong Giáng sinh ở Mỹ - Ảnh 8.

Jennifer Phạm chụp cùng con gái út. Cô bé hiếm hoi mới xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Hiện tại, cô bé đã 5 tuổi và có tên ở nhà là Nấm.

Ngoài gia đình mình, Jennifer Phạm còn khoe hình ảnh của bố mẹ cùng gia đình 2 em ruột trong không khí sum vầy và ấm cùng.

Jennifer Phạm là Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006, ngoài ra cô còn là người mẫu, diễn viên và MC nổi tiếng tại Việt Nam. Về đời tư, hiện cô có hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Đức Hải. Người đẹp hiện tại vẫn theo đuổi công việc MC và kinh doanh.

Ảnh: FBNV

Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi họcCon trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

GĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc - 33 phút trước

GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.

Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngày

Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngày

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH – Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến những tiết mục biểu diễn ý nghĩa tại Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá". Thông qua sự kiện này, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực "không khói thuốc lá" đến cộng đồng.

Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kiều Anh, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc, chụp ảnh đón Giáng sinh 2025.

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.

Xem nhiều

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giải trí
Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí
Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo

Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo

Giải trí
Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top