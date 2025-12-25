Phản ứng của khán giả khi diễn viên 'Mưa đỏ' - Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTV

Mới đây "VTV Kết nối" vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim "Không giới hạn" về đề tài người lính trong thời bình sẽ lên sóng giờ vàng VTV1 ngay khi "Lằn ranh" kết thúc. Được biết, đoàn phim quay tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá với nhiều đại cảnh hoành tráng, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông giá rét và mưa bão ở vùng biển để hoàn thành tiến độ.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết, việc tái hiện tầm vóc, lực lượng và các nhiệm vụ đặc thù, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn, được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ bối cảnh phải được thiết lập lại hoàn toàn, vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để thể hiện chân thực hình ảnh người lính thời bình. Đoàn phim nhận được sự tư vấn, hỗ trợ sát sao từ Bộ Tổng tham mưu trong suốt quá trình sản xuất.

Tạo hình "gây sốt" của Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng VTV.

Bên cạnh yếu tố nội dung, "Không giới hạn" còn gây chú ý khi có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Tuấn... và đặc biệt là Steven Nguyễn - nam diễn viên được yêu thích của "Mưa đỏ". "Không giới hạn" là bộ phim truyền hình đầu tiên Steven Nguyễn ra Bắc đóng phim.

Steven Nguyễn từng tiếc nuối khi không được đóng vai chính diện trong phim "Mưa đỏ" dù vai phản diện Quang đã mang lại danh tiếng lớn cho anh. Vì vậy, vai Kiên trong "Không giới hạn" - một người lính thời bình - đã thoả ước nguyện của Steven Nguyễn.

Tạo hình người lính của Steven Nguyễn nhận nhiều lời khen của khán giả, cho rằng hấp dẫn không kém Quang trong "Mưa đỏ". "Chưa bao giờ cực kỳ hóng phim Việt Nam như này mà chưa hề biết nội dung cũng như chưa xem trailer gì hết"; "Anh toại nguyện rồi kìa, chúc mừng anh được đóng chính diện nha"; "Cầu được ước thấy, không phải vào vai lính Ngụy nữa rồi anh Quang ơi"; "Anh bộ đội đẹp trai nhất màn ảnh Việt đây rồi"; "Anh đã ở một cương vị khác, không còn ở phe địch nữa. Giờ anh đã 10 điểm không có nhưng";.. một số bình luận của khán giả khi nhận thông tin diễn viên phim.

Steven Nguyễn trong tạo hình vai Kiên ở phim "Không giới hạn".

Về phía Steven Nguyễn, anh chia sẻ hào hứng và tự hào khi được giao vai người chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn. "Khi tham gia phim này, Steven mới hiểu được sự nguy hiểm các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Thực sự Steven quá ngưỡng mộ sự hy sinh của các anh - những người lính của thời bình. Anh em cũng đã rất tâm huyết với bộ phim này nên mong quý vị khán giả sẽ đón nhận bộ phim Không giới hạn ở VTV1", Steven Nguyễn nói.

Trước đó, Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết đến với vai phản diện trong phim điện ảnh "gây sốt" Mưa đỏ - bộ phim ra rạp cuối tháng 8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và thu về hơn 700 tỷ đồng.

