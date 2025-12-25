Phản ứng của khán giả khi diễn viên 'Mưa đỏ' - Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTV
GĐXH - Steven Nguyễn - nam diễn viên phản diện trong "Mưa đỏ" - đang khiến các fan phát sốt với tạo hình bộ đội siêu đẹp trai trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng giờ vàng VTV.
Mới đây "VTV Kết nối" vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim "Không giới hạn" về đề tài người lính trong thời bình sẽ lên sóng giờ vàng VTV1 ngay khi "Lằn ranh" kết thúc. Được biết, đoàn phim quay tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá với nhiều đại cảnh hoành tráng, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông giá rét và mưa bão ở vùng biển để hoàn thành tiến độ.
Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết, việc tái hiện tầm vóc, lực lượng và các nhiệm vụ đặc thù, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn, được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ bối cảnh phải được thiết lập lại hoàn toàn, vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để thể hiện chân thực hình ảnh người lính thời bình. Đoàn phim nhận được sự tư vấn, hỗ trợ sát sao từ Bộ Tổng tham mưu trong suốt quá trình sản xuất.
Tạo hình "gây sốt" của Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng VTV.
Bên cạnh yếu tố nội dung, "Không giới hạn" còn gây chú ý khi có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Tuấn... và đặc biệt là Steven Nguyễn - nam diễn viên được yêu thích của "Mưa đỏ". "Không giới hạn" là bộ phim truyền hình đầu tiên Steven Nguyễn ra Bắc đóng phim.
Steven Nguyễn từng tiếc nuối khi không được đóng vai chính diện trong phim "Mưa đỏ" dù vai phản diện Quang đã mang lại danh tiếng lớn cho anh. Vì vậy, vai Kiên trong "Không giới hạn" - một người lính thời bình - đã thoả ước nguyện của Steven Nguyễn.
Tạo hình người lính của Steven Nguyễn nhận nhiều lời khen của khán giả, cho rằng hấp dẫn không kém Quang trong "Mưa đỏ". "Chưa bao giờ cực kỳ hóng phim Việt Nam như này mà chưa hề biết nội dung cũng như chưa xem trailer gì hết"; "Anh toại nguyện rồi kìa, chúc mừng anh được đóng chính diện nha"; "Cầu được ước thấy, không phải vào vai lính Ngụy nữa rồi anh Quang ơi"; "Anh bộ đội đẹp trai nhất màn ảnh Việt đây rồi"; "Anh đã ở một cương vị khác, không còn ở phe địch nữa. Giờ anh đã 10 điểm không có nhưng";.. một số bình luận của khán giả khi nhận thông tin diễn viên phim.
Về phía Steven Nguyễn, anh chia sẻ hào hứng và tự hào khi được giao vai người chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn. "Khi tham gia phim này, Steven mới hiểu được sự nguy hiểm các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Thực sự Steven quá ngưỡng mộ sự hy sinh của các anh - những người lính của thời bình. Anh em cũng đã rất tâm huyết với bộ phim này nên mong quý vị khán giả sẽ đón nhận bộ phim Không giới hạn ở VTV1", Steven Nguyễn nói.
Trước đó, Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết đến với vai phản diện trong phim điện ảnh "gây sốt" Mưa đỏ - bộ phim ra rạp cuối tháng 8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và thu về hơn 700 tỷ đồng.
Steven Nguyễn gây sốt với tạo hình bộ đội trong phim giờ vàng VTV.
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?Giải trí - 31 phút trước
GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".
Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 31 phút trước
GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.
Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinhGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, gây chú ý với lời yêu thương dành cho Linh Rin trong mùa Giáng sinh. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, thể hiện tình cảm bền chặt qua thời gian.
Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.
Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiênGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.
Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngàyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH – Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến những tiết mục biểu diễn ý nghĩa tại Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá". Thông qua sự kiện này, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực "không khói thuốc lá" đến cộng đồng.
Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ámXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.
Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?Giải trí
GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.