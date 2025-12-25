Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.
Ngô Hiền là một trong hai người đẹp quê Bắc Ninh lọt vào top 50 Miss World Vietnam 2025.
Chia sẻ khi lọt Top 50 Miss World Vietnam 2025, Ngô Hiền bày tỏ đây là một niềm vinh dự lớn trên con đường chinh phục vương miện. Trước đó, cô từng giành Nữ sinh thanh lịch FPT Polytechnic 2024.
"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày, giữ vững tinh thần và trái tim đầy chân thành để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Mong mọi người luôn ủng hộ em trong hành trình tới với Chung Kết Miss World Vietnam 2025", Ngô Hiền chia sẻ.
Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.
