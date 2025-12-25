Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

6 giờ trước

GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".