Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'
GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".
Diễn viên Mai Huê chia sẻ hậu trường vai cô Ánh trong "Cách em 1 milimet".
Ảnh, clip: FBNV
