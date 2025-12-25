Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'

Mai Huê mới đây đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai cô Ánh trong phim "Cách em 1 millimet". Dù là vai diễn nhỏ nhưng nhờ được đào tạo bài bản và kinh nghiệm đóng phim từ nhiều năm trước đã giúp người đẹp Tuyên Quang một thời gây được thiện cảm trong mắt khán giả. Trong phim, Mai Huê đã khắc họa tốt nhân vật cô Ánh - một người mẹ nhân hậu, hiền lành và hết lòng hy sinh vì con. Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Huệ hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi được người xem yêu mến, với chị, một vai diễn tuy ngắn nhưng lại rất ý nghĩa. Sau 20 năm rời xa công việc, lần trở lại với "Cách em 1 milimet" đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1977 như "hồi sinh" tình yêu nghề.