Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'

Thứ năm, 13:05 25/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 1.Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 2.

Mai Huê mới đây đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai cô Ánh trong phim "Cách em 1 millimet". Dù là vai diễn nhỏ nhưng nhờ được đào tạo bài bản và kinh nghiệm đóng phim từ nhiều năm trước đã giúp người đẹp Tuyên Quang một thời gây được thiện cảm trong mắt khán giả. Trong phim, Mai Huê đã khắc họa tốt nhân vật cô Ánh - một người mẹ nhân hậu, hiền lành và hết lòng hy sinh vì con. Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Huệ hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi được người xem yêu mến, với chị, một vai diễn tuy ngắn nhưng lại rất ý nghĩa. Sau 20 năm rời xa công việc, lần trở lại với "Cách em 1 milimet" đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1977 như "hồi sinh" tình yêu nghề.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 3.

Từ những năm 2000, diễn viên Mai Huê đã nổi tiếng với những vai diễn trên chương trình "Văn nghệ chiều chủ nhật". Thời điểm đó, chị từng được khán giả khen giống NSND Lê Khanh nhờ vẻ ngoài đằm thắm, cùng lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt và cuốn hút.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 4.

Là một diễn viên được đào tạo bài bản từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Mai Huê ra trường đã được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Từ sân khấu, chị dần lấn sân truyền hình và để lại dấu ấn qua loạt phim như: Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là "Kẻ không cầu may" – tác phẩm giúp người đẹp quê Tuyên Quang ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 5.

Thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, Mai Huê được đóng rất nhiều vai diễn quan trọng của Nhà hát Tuổi Trẻ và chị được coi là 1 trong những người thuộc lứa nghệ sĩ kế cận của NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội". Tuy nhiên lúc đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp thì Mai Huê chọn rời xa thánh đường sân khấu và chuyển sang làm tiếp viên hàng không.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 6.

Người đẹp quê Tuyên Quang từ bỏ công việc diễn xuất sang làm tiếp viên hàng không vì chị muốn đi đây đó để biết thế giới bên ngoài như thế nào. Và cứ thế, chị rong ruổi trên những chuyến bay và tận hưởng cảm xúc khi được nhìn những vùng đất, những nền văn hóa khác nhau.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 7.

Tuy nhiên, sau 10 năm làm nghề tiếp viên hàng không, Mai Huê sinh con và quyết định chuyển sang làm nghề kinh doanh bất động sản. Sau này, khi mọi thứ đã ổn định, chị mới trở lại với công việc diễn xuất và không có áp lực nào về kinh tế. Mai Huê chỉ muốn "cháy" hết mình với từng vai diễn và nhân vật cô Ánh trong "Cách em 1 milimet" đã làm thỏa mãn đam mê của chị.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 8.

Hiện tại, khi ở tuổi U50, Mai Huê đã có cuộc sống hôn nhân bình yên. Chị chia sẻ với báo chí rằng bản thân luôn được chồng tin tưởng, tôn trọng và yêu thương. Các con ngoan ngoãn trưởng thành càng khiến chị thêm hạnh phúc và viên mãn.

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 9.

Khi gia đình, con cái và mọi thứ đều tròn trịa, Mai Huê cảm thấy không áp lực khi quay trở lại diễn xuất. Chị dành năng lượng tích cực và đẹp nhất khi vào phim. Và đó cũng là cách chị làm cho nhân vật cô Ánh trở nên chân thật, sống động chạm được trái tim khán giả khi xem "Cách em 1 milimet".

Diễn viên Mai Huê chia sẻ hậu trường vai cô Ánh trong "Cách em 1 milimet".

Ảnh, clip: FBNV

Diễn viên Mai Huê - cô - Ảnh 10.Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Diễn viên Hà Bùi đảm nhiệm vai Duyên, cô nàng quyến rũ nhưng "bắt cá 2 tay" trong phim "Cách em 1 milimet" đang gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc - 32 phút trước

GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Giải trí - 47 phút trước

GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.

Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngày

Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngày

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH – Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến những tiết mục biểu diễn ý nghĩa tại Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá". Thông qua sự kiện này, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực "không khói thuốc lá" đến cộng đồng.

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kiều Anh, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc, chụp ảnh đón Giáng sinh 2025.

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.

Xem nhiều

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giải trí
Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí
Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo

Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo

Giải trí
Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top