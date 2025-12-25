Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc: Hãy để 'không khói thuốc lá' trở thành thói quen mỗi ngày

Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I Đúng 9h00 sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.

Sáng 25/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.

Cuộc thi do Báo Sức khỏe và Đời sống cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh. Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" diễn ra vào sáng 25/12.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện các cơ quan hữu quan trong nước và quốc tế; các đơn vị y tế đến từ nhiều tỉnh, thành và đông đảo y, bác sĩ.

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những cơ sở không chỉ tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ người bệnh cai nghiện thuốc lá.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 20 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Tư cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Lễ trao giải còn có phần trình diễn nghệ thuật ý nghĩa đến từ ca sĩ Hoàng Bách và Hoàng Hồng Ngọc.

Chia sẻ khi được mời biểu diễn tại chương trình, ca sĩ Hoàng Bách bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Anh cho biết: "Hôm nay tôi rất vui khi được biểu diễn tại Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá'. Ca khúc tôi gửi tới chương trình là sáng tác của tôi – Yêu nụ cười Việt Nam. Tôi mong muốn gửi gắm thông điệp rằng để có cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, chúng ta cần khỏe mạnh và lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực. Một cuộc sống không khói thuốc chính là nguồn năng lượng tích cực ấy".

Ca sĩ Hoàng Bách biểu diễn ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" do chính anh sáng tác trong chương trình.

Nam ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới các cơ sở y tế đạt giải, đồng thời mong muốn tinh thần "không khói thuốc lá" không chỉ dừng lại ở khuôn khổ cuộc thi mà sẽ trở thành thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Anh cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ ngành y tế, những người đang ngày đêm chăm sóc, phục vụ nhân dân.

Cũng vinh dự góp mặt tại chương trình, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến ca khúc "No Smoking" của nhạc sĩ Đào Minh Tâm. Với ca từ giản dị nhưng giàu ý nghĩa, bài hát truyền tải thông điệp rõ ràng về việc nói không với thuốc lá trong cuộc sống. Nữ ca sĩ hy vọng thông điệp này sẽ được nhiều người ghi nhớ và thực hiện hằng ngày.

Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ thêm: "Hiện nay, thuốc lá được sử dụng dưới nhiều hình thức như thuốc lá truyền thống hay thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, theo tôi, dù ở hình thức nào thì thuốc lá cũng đều gây hại cho sức khỏe. Tôi mong mọi người hãy nâng cao ý thức, nói không với thuốc lá để bảo vệ bản thân và những người xung quanh".

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc hát ca khúc "No Smoking" lan tỏa thông điệp tích cực về thói quen "không khói thuốc lá".

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế – nơi được xem là môi trường an toàn cho người bệnh. Vì vậy, cô mong các đơn vị y tế tiếp tục duy trì và nâng cao tinh thần "không khói thuốc lá", góp phần xây dựng không gian khám, chữa bệnh trong lành, giúp người dân yên tâm và thoải mái hơn khi chăm sóc sức khỏe.

