Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Trong tập 38 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu khen ngợi kiểm sát viên Hương vì lập công lớn tìm ra manh mối về vụ việc của Đình, một cán bộ của Viện Kiểm sát vi phạm. Hằng Thu đã cử cấp dưới điều tra việc Đình chạy án cho Vinh, đồng thời tiếp tục rà soát công tác bảo mật văn bản. Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, có thể thông tin đã bị rò rỉ thông qua Trần Đình, vì thế đối tượng Viên có thể trốn trong thời gian dài như vậy.

Theo Hằng Thu, bên cơ quan điều tra sẽ sớm cung cấp toàn bộ dữ liệu và thông tin trong chiếc điện thoại bí mật của Đặng Đức mới được tìm thấy. Nhưng cấp dưới của Thu lại lo lắng có thể chưa tìm được chứng cứ quan trọng. Trong vụ việc này, các đối tượng đều sử dụng điện thoại bảo mật, truy ra số nhưng khó truy ra người. Đội thanh tra của Viện đã triệu tập Đình tới gặp, làm rõ một số vấn đề. Việc Đình không liên lạc được khiến Thiệu rất tức giận, còn sai đàn em đe dọa Đình.

Cấp dưới báo cáo manh mối vụ án đường dây đánh bạc Vinh Viên. Ảnh VTV

Hằng Thu cũng đã báo cáo với lãnh đạo Viện các thông tin mới về vụ án Viên Vinh. Theo như lời khai, Lê Văn Vinh biết Đặng Đức bị sát hại, Vinh nhờ Trần Đình chạy án. Đình đòi hỏi tiền bạc nhưng Vinh thì nợ nần nên cả hai đã thống nhất trả một phần bằng vật liệu xây dựng. Điều quan trọng hơn là qua lời khai của Vinh cho thấy dấu hiệu Trần Đình từng làm lộ thông tin cho Viên trong quá trình trốn truy nã.

“Tôi đồng ý với tinh thần chủ động phát hiện, làm rõ sai phạm của cán bộ, kiên quyết đề xuất xử lý, không được bao che, né tránh, không vì thành tích thi đua mà bỏ qua sai phạm của bất cứ một cá nhân nào”, lãnh đạo Viện Kiểm sát biểu dương cấp dưới.

Viện trưởng Viện kiểm sát đánh giá cao nỗ lực cấp dưới trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh VTV

Để giải quyết vụ thanh tra, vấn đề hiện giờ nằm ở chỗ Chánh thanh tra Tú. Nguyệt cho biết ở bản báo cáo sơ bộ đầu tiên, Tú có vẻ rất vui vẻ. Nhưng đến đoàn dự thảo kết luận, Tú có vẻ không đồng tình nên chưa đưa ra chỉ đạo rõ ràng. Triển nhận định Tú là người ngại va chạm nên phải xem ý tứ thế nào và gợi ý để Nguyệt tìm cách khác tiếp cận.

Triển đã tới nhận báo cáo kết luận thanh tra ban đầu từ Chánh thanh tra Tú. Tuy nhiên, sau khi đọc nội dung, anh nghi ngờ Tú đã thay đổi bản báo cáo của Nguyệt nên nhờ cô bạn gửi cho bản mềm báo cáo. Sau đó, Triển đã nộp kết quả này tới Chủ tịch tỉnh Thủy. Anh nhận định đây là một báo cáo có lời lẽ sắc sảo, thuyết phục, vấn đề rành mạch, rõ ràng, giải pháp hợp tình hợp lý. Trong báo cáo này, Nguyệt là người chịu trách nhiệm, Chánh thanh tra Tú chịu trách nhiệm là người đứng đầu.

Triển tới nhận báo cáo của Chánh thanh tra Tú nhưng vẫn còn nghi ngờ nội dung có thể bị thay đổi. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thiệu hỏi thăm tình hình vụ thanh tra từ Trinh thì nhận được phản hồi “trời vẫn mưa nhưng chỉ là mưa nhỏ”. Cá nhân Thiệu đánh giá việc thanh tra sẽ không quá khó để vượt qua vì thanh tra cũng là người trong bộ máy, không ai muốn bôi bẩn bức tranh, còn Tập đoàn Trinh Tam cũng là một bức tranh rất đẹp của Việt Đông.



“Đầy kẻ muốn bôi và vẽ những bức tranh khác phù hợp với nhiệm kỳ của họ” - Trinh phản bác. Nghe vậy, Thiệu động viên Trinh với thái độ khá lạc quan.

Ở diễn biến khác trong tập phim, con gái Nguyệt đã có lịch mổ. Triển gọi điện để hỏi thăm tình hình, cũng cho biết đã nhờ người quen đến hỗ trợ Nguyệt. Về phía Hằng Thu, cô đã tìm gặp cô giáo cũ vì muốn cô mở lời thuyết phục Nguyệt nhận sự giúp đỡ của mọi người. Nguyệt đã khước từ đề nghị được giúp của cả Triển và Hằng Thu. Trong khi đó, bác sĩ cũng cảnh báo bệnh tình của Nguyệt không ổn định, giờ phải chăm sóc con gái sau phẫu thuật thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.



Thanh tra Nguyệt nhận thùng quà, trong đó là số tiền lớn mà Tập đoàn Trinh Tam hối lộ. Ảnh VTV

Đúng lúc đó, Khắc đã thuê người chuyển thùng quà tới cho Nguyệt. Nhận được thùng hoa quả, Nguyệt tỏ ra sợ hãi. Cô vừa run vừa cầm dao mở thùng nên không may bị thương. Khi nhìn thấy số tiền mặt cực lớn được giấu dưới hoa quả, Nguyệt đã khóc lớn. Số tiền này dùng để cứu mạng của con gái và chính Nguyệt nhưng nó cũng khiến cô phải đi ngược lại nguyên tắc sống của bản thân mình.

Nguyệt bật khóc khi thấy số tiền lớn được "ngụy trang" trong thùng hoa quả. Ảnh VTV

