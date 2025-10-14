Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai
GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân khoe bộ ảnh diện váy xuyên thấu, lộ rõ vóc dáng "cực cháy" đã "đập tan" nghi vấn mang thai con đầu lòng.
Thời gian gần đây, Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong loạt video tại nhà riêng.
Cụ thể, ở một số khung hình, Khánh Vân được cho là có động tác đặt tay lên bụng khá thường xuyên, dáng đứng nhẹ về phía trước, khiến dân mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực, cho rằng hình ảnh chỉ là do góc quay hoặc trang phục khiến vòng hai của nàng hậu trông đầy đặn hơn.
Giữa tin đồn, mới đây, trong một sự kiện giải trí, Khánh Vân thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy lộ rõ vóc dáng sexy, quyến rũ. Thiết kế phần thân trên dạng áo corset ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn; phần thân dưới là chân váy xuyên thấu xẻ tà.
Cùng với đó, trên trang cá nhân, Khánh Vân cũng chia sẻ những hình ảnh đời thường tươi tắn, năng động. Điều này ngầm phủ nhận tin đồn cô đang mang thai con đầu lòng.
Những hình ảnh Khánh Vân lấy tay che vòng 2 hay mặc áo suông,... dấy lên nghi vấn mang thai.
Thiết kế phần thân trên dạng áo corset ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn được cho "đập tan" tin đồn cô mang thai.
Phong cách trẻ trung năng động của Khánh Vân.
Khánh Vân diện đầm xẻ cao sánh đôi chồng nhiếp ảnh gia.
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'Thời trang - 6 giờ trước
GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.
Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngàyĐẹp - 12 giờ trước
GĐXH - Sau vài giờ trang điểm, lớp nền thường dễ xuống tông, bóng dầu hoặc loang lổ khiến gương mặt kém tươi tắn. Cùng khám phá cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên qua bài viết dưới đây.
Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thânĐẹp - 13 giờ trước
Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.
Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho daĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mút trang điểm là phụ kiện không thể thiếu trong túi đồ làm đẹp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên, nó có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da.
Bí quyết làm đẹp da từ lá xoàiChăm sóc da - 1 ngày trước
Với khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và giàu vitamin, lá xoài giúp làm dịu da, ngăn ngừa mụn và mang đến làn da mềm mịn tự nhiên.
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cáchThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,
5 cách tự nhiên giúp xóa nếp nhăn khi cười, lấy lại làn da tươi trẻ ngay tại nhàChăm sóc da - 2 ngày trước
Nếp nhăn khi cười là dấu hiệu lão hóa sớm khiến nhiều người thiếu tự tin. Những nếp nhăn này thường xuất hiện quanh miệng hoặc mắt, hình thành theo thời gian khi da mất đi collagen và độ đàn hồi.
Bật mí cách giúp giữ cho răng trắng đẹpĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Một khuôn miệng với hàm răng trắng và sạch sẽ khiến cho bạn trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi giao tiếp với người khác. Ðể có được hàm răng trắng khỏe, bạn hãy thử làm theo một số mẹo vặt sau đây…
Các bài tập giúp tăng cường tuần hoàn máu đến da đầuChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Trong số các phương pháp phòng ngừa rụng tóc, việc thực hiện các bài tập đặc biệt nhằm cải thiện tuần hoàn máu đến da đầu đã chứng minh là một cách hiệu quả.
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹpThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.