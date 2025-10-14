Mới nhất
Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai

Thứ ba, 20:00 14/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân khoe bộ ảnh diện váy xuyên thấu, lộ rõ vóc dáng "cực cháy" đã "đập tan" nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 1.Hoa hậu Khánh Vân gây bất ngờ khi tiết lộ góc đặc biệt của ngôi nhà hạnh phúc với chồng nhiếp ảnh gia

GĐXH - Không gian sống của Khánh Vân không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi thể hiện cá tính sáng tạo, niềm đam mê với thế giới tí hon và ký ức tuổi thơ.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong loạt video tại nhà riêng. 

Cụ thể, ở một số khung hình, Khánh Vân được cho là có động tác đặt tay lên bụng khá thường xuyên, dáng đứng nhẹ về phía trước, khiến dân mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực, cho rằng hình ảnh chỉ là do góc quay hoặc trang phục khiến vòng hai của nàng hậu trông đầy đặn hơn. 

Giữa tin đồn, mới đây, trong một sự kiện giải trí, Khánh Vân thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy lộ rõ vóc dáng sexy, quyến rũ. Thiết kế phần thân trên dạng áo corset ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn; phần thân dưới là chân váy xuyên thấu xẻ tà. 

Cùng với đó, trên trang cá nhân, Khánh Vân cũng chia sẻ những hình ảnh đời thường tươi tắn, năng động. Điều này ngầm phủ nhận tin đồn cô đang mang thai con đầu lòng.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 2.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 3.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 4.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 5.

Những hình ảnh Khánh Vân lấy tay che vòng 2 hay mặc áo suông,... dấy lên nghi vấn mang thai.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 6.

Hoa hậu Khánh Vân diện đầm ren xẻ cao vút, tôn đôi chân dài cực phẩm khi sánh đôi cùng ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 7.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 8.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 9.

 Thiết kế phần thân trên dạng áo corset ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn được cho "đập tan" tin đồn cô mang thai.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 10.

Hình ảnh đời thường cùng ông xã được Khánh Vân chia sẻ. Chiếc áo ôm body không khó để nhận ra vòng 2 phẳng lỳ không chút mỡ thừa của nàng hậu.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 11.

Khánh Vân đọ sắc cùng Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 12.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 13.
Khánh Vân tỏa sáng với bộ đồ sexy giữa tin đồn mang thai - Ảnh 14.

Phong cách trẻ trung năng động của Khánh Vân.

Khánh Vân diện đầm xẻ cao sánh đôi chồng nhiếp ảnh gia.


An Khánh
