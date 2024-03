Khi nào Hà Nội công bố số lượng môn thi vào lớp 10?

Thời gian công bố số lượng môn thi vào lớp 10

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, từ đầu năm học, trong văn bản triển khai nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Nội đã thông tin rõ về phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Theo đó, Hà Nội giữ ổn định phương thức thi tuyển, bao gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư (nếu có) sẽ công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ tư được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT.

"Sở GD&ĐT Hà Nội đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, trong đó có phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 để trình UBND thành phố phê duyệt.

Phương án thi sẽ được triển khai bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh, phù hợp với điều kiện dạy học và góp phần nâng chất lượng giáo dục. Phương án thi cụ thể sẽ được công bố vào cuối tháng 3/2024. Học sinh hoàn toàn yên tâm học tập, ôn luyện theo hướng dẫn của nhà trường", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Việc chỉ tổ chức thi 3 môn (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) sẽ giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh. Ảnh minh họa



Ông Cương cho biết thêm, với các khối đầu cấp còn lại (mầm non, lớp 1, lớp 6), nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội trình thành phố giữ ổn định phương thức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập sẽ tổ chức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh trẻ và học sinh lớp 1, lớp 6.



Riêng những trường THCS được UBND thành phố công nhận là trường chất lượng cao có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh là xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với việc tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Như mọi năm, thời gian tổ chức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 dự kiến vào đầu tháng 7. Phụ huynh học sinh đăng nhập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và thực hiện theo quy trình.

Sau khi ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có hướng dẫn phụ huynh học sinh về quy trình đăng ký cụ thể. Để bảo đảm thuận tiện cho phụ huynh và hệ thống mạng thông suốt, Sở cũng dự kiến phân chia thời gian đăng ký tuyển sinh theo từng độ tuổi, phụ huynh học sinh lưu ý để thực hiện đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định. Sở cũng dự kiến sẽ mở Cổng thông tin tuyển sinh để phụ huynh học sinh tập dượt, thực hành quy trình đăng ký.

Nhiều tỉnh thành "chốt" phương án thi 3 môn vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Từ năm học 2025-2026, kỳ thi sẽ theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Đến nay, nhiều địa phương đã công bố phương án thi vào lớp 10, trong đó đa số diễn ra trong tháng 6 với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu, Cần Thơ, TP. HCM…

Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Khánh Hoà… không tổ chức thi tuyển vào lớp 10, thay vào đó sẽ xét tuyển nhằm giảm áp lực, tốn kém cho xã hội.