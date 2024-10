Khô khớp gối: Thông tin bạn cần biết để cải thiện bệnh

Khô khớp gối là gì?



Khô khớp gối là tình trạng khớp tiết ra rất ít hoặc không tiết ra chất nhờn bôi trơn. Điều này khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong vận động hàng ngày như đi, đứng, co duỗi khớp, leo cầu thang, đạp xe… Khi cử động đầu gối có thể nghe được các khớp phát ra tiếng kêu lục cục, răng rắc kèm thêm cảm giác đau nhức, thậm chí là cứng khớp.

Trước đây khô khớp gối thường xảy ra ở người cao tuổi, tuy nhiên một số đối tượng sau đây cũng có nguy cơ bị khô khớp gối:

- Người lười vận động, làm công việc văn phòng ít vận động

- Người thừa cân, béo phì

- Người bị chấn thương khớp như đứt dây chằng, rách sụn chêm, vỡ xương bánh chè ảnh hưởng tới sụn khớp

- Người thường xuyên lao động, bê vác nặng gây tăng áp lực lên khớp khiến mô sụn bị tổn thương, khô khớp

- Người có thói quen sử dụng rượu, bia, chất kích thích, thuốc lá cản trở quá trình hấp thu chất dinh dưỡng vào khớp

- Chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất như canxi, collagen, magie, sắt…

Khô khớp gối có triệu chứng gì?

Người bị khô khớp gối, khớp thiếu dịch nhầy bôi trơn có thể gặp các dấu hiệu sau đây:

- Khi thực hiện các động tác co duỗi đầu gối, ngồi xổm nghe thấy tiếng khớp gối lục khục phát ra. Thời gian về sau tần suất khớp kêu càng nhiều, thậm chí chỉ cử động nhẹ cũng có thể gặp tình trạng này.

- Đau khớp gối: Khớp gối xuất hiện các cơn đau từ nhẹ tới dữ dội, ảnh hưởng tới khả năng chuyển động của đầu gối. Cơn đau có thể biến mất khi nghỉ ngơi. Theo thời gian tần suất của các cơn đau có thể tăng dần kèm theo sưng, nóng đỏ ở đầu gối. Nhiều người bệnh thậm chí phải ngừng chơi thể thao vì các cơn đau khớp gối tái phát thường xuyên.

Khô khớp gối có nguy hiểm không?

Thời gian đầu, khô khớp gối có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và vận động của người bệnh. Nếu tình trạng khô khớp gối tiếp tục tiến triển có thể gây ra các biến chứng như:

- Liệt khớp: Đây là biến chứng nặng của khô khớp gối. Nguyên nhân là do khớp gối thiếu linh hoạt, suy giảm chức năng vận động. Lâu dần người bệnh không thể đi lại do phần sụn khớp đã bị bào mòn hoàn toàn

- Thoái hóa khớp: Thoái hóa khớp là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên nếu để tình trạng khô khớp kéo dài sẽ dẫn đến bào mòn sụn và xương dưới sụn nhanh hơn, ảnh hưởng tới các bộ phận khác trong khớp và đẩy nhanh quá trình thoái hóa.

- Teo cơ, biến dạng khớp: Khi sụn bị bào mòn dần do khớp bị khô lâu ngày sẽ trơ ra đầu xương, gây biến dạng khớp gối, chân cong vẹo bất thường, đi lại khập khiễng, dễ bị té ngã.

Khô khớp gối nên và không nên ăn gì?

Cùng với việc duy trì các biện pháp cải thiện bệnh thì chế độ ăn uống cũng đóng góp một phần rất quan trọng trong việc hỗ trợ cải thiện tình trạng khô khớp. Dưới đây là một số loại thực phẩm mà người bị khô khớp nên ăn hàng ngày.

- Cá biển: Người bệnh nên ưu tiên sử dụng các loại cá biển vì chúng chứa hàm lượng lớn omega-3 giúp hỗ trợ giảm đau, kháng viêm hiệu quả. Người bệnh nên ăn ít nhất từ 3 lần một tuần để cải thiện các vấn đề về xương khớp, bảo vệ khớp tốt hơn. Các loại cá biển giàu omega-3 là cá thu, cá trích, cá mòi. cá ngừ, cá hồi…

- Thực phẩm giàu canxi: Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố cho hệ xương khớp thêm chắc khỏe, chịu lực tốt hơn. Những thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như hạt vừng, hạt mè, hạt hạnh nhân, óc chó, rau cải xoăn không những cung cấp một lượng lớn canxi cho khớp mà còn giúp hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, huyết áp.

- Thực phẩm giàu vitamin C: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C là chất chống oxy hóa rất tốt, giúp hỗ trợ chống viêm, tăng cường tổng hợp protein cho mô và xương khớp. Chính vì vậy người bị khô khớp nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin C như các loại đậu, cam, chanh, bưởi, quýt…

Bật mí giải pháp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ làm trơn ổ khớp

Khi bị khô khớp gối người bệnh có thể sử dụng CốtWells chứa màng vỏ trứng tự nhiên kết hợp cùng thảo dược nhũ hương, dây đau xương và các dưỡng chất như dimethylglycine, MSM, glucosamine.

Trong đó màng vỏ trứng được coi là "hợp chất vàng" giúp hỗ trợ chăm sóc xương khớp nhờ chứa collagen type 1 hỗ trợ dây chằng khớp dẻo dai, đàn hồi tốt, chondroitin, glucosamine hỗ trợ bảo vệ bề mặt sụn khớp, acid hyaluronic tăng tiết dịch khớp tự nhiên, hỗ trợ giảm khô khớp.

CốtWells giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, hỗ trợ làm trơn ổ khớp, giúp khớp vận động linh hoạt. Hỗ trợ giảm đau, mỏi khớp và nguy cơ thoái hóa khớp. Sản phẩm dành cho người bị khô khớp, cứng khớp, đau mỏi khớp, thoái hóa khớp.

CốtWells được chiết xuất bằng công nghệ lượng tử giúp sàng lọc bụi bẩn, tạp chất và chiết xuất dưỡng chất tinh khiết, an toàn cho người sử dụng. Người bệnh bị khô khớp nên sử dụng CốtWells mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

