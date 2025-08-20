Khoai tây đừng hầm xương hoặc xào, đem làm thế này vừa mềm ngon từ già đến trẻ đều thích

Bánh tráng là nguyên liệu trong nhiều món ăn phổ biến ở nước ta như món nem rán, bánh tráng cuộn, chả giò hay các món trộn bánh tráng… Ngoài các cách sử dụng bánh tráng trong các món ăn truyền thống của nước ta thì người Hàn đã sử dụng bánh tráng theo một cách khá mới lạ như món bánh tráng bọc khoai tây dưới đây.

Cách sử dụng này cũng tạo nên một món ăn độc đáo và thú vị. Sau khi trộn đều khoai tây nghiền với bơ, muối, thịt xông khói rồi gói trong bánh tráng và lăn trong bột đậu để trông giống như những củ khoai tây thật. Độ dai của bánh tráng kết hợp hoàn hảo với độ mềm mịn của khoai tây tạo nên vị ngon cho món ăn.

Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh tráng bọc khoai tây phô mai

1. Bánh tráng: 4 lá

2. Khoai tây: 4 củ

3. Thịt xông khói: 2-3 lát

4. Bơ lạt: 2 thìa canh

5. Gia vị: 1 thìa canh xốt mayonnaise, một ít muối, bột tiêu, 2 thìa canh vừng rang, một ít bột đậu tương.

Cách làm bánh tráng bọc khoai tây phô mai

1. Sơ chế thịt và trộn bột đậu tương

Thịt xông khói thái nhỏ.

Vừng đen rang chín xay nhỏ hoặc giã nhỏ, sau đó trộn vừng với bột đậu tương rồi để sang một bên.

2. Luộc và trộn khoai tây

Khoai tây luộc chín, bóc bỏ vỏ.

Nghiền nát khoai tây khi còn nóng, sau đó thêm bơ, xốt mayonnaise, chút muối và bột tiêu vào trộn đều.

Tiếp đó thêm thịt xông khói vào trộn chung.

3. Hoàn thành

Làm ướt bánh tráng sau đó trải bánh tráng ra thớt, cho khoai tây đã trộn vào rồi bọc kín lại.

Làm tương tự với phần khoai tây và bánh tráng còn lại. Sau đó lăn bánh tráng bọc khoai tây vào bát bột đậu tương vừng đen sao cho bột phủ đều chiếc bánh là xong.

Thành phẩm:

Từng chiếc bánh tráng bọc khoai tây được lăn qua bột đậu tương vừng đen trông như những củ khoai tây bé xinh. Món ăn thơm mùi đậu tương, ngậy vị vừng đen lại bùi bùi vị khoai tây rất ngon và lạ lắm ý.

Chúc các bạn ngon miệng với món bánh tráng bọc khoai tây phô mai!