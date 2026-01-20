Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu
GĐXH - Phùng Đức Hiếu và MC Thùy Linh chia sẻ niềm vui con gái đầu lòng tròn 1 tháng tuổi. Nam diễn viên tiết lộ những thay đổi trong cuộc sống và cảm xúc từ khi "lên chức".
Mới đây, vợ chồng MC Thùy Linh - diễn viên Phùng Đức Hiếu hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc làm tiệc đầy tháng cho con gái đầu lòng - bé Lisu. "Ngoảnh đi ngoảnh lại đến ngày đầy tháng của Lisu. Bố mẹ Lisu còn nhiều bỡ ngỡ...", Phùng Đức Hiếu bộc bạch.
Nam diễn viên cũng hạnh phúc "tổng kết" giai đoạn 5 năm lần thứ nhất của "gia đình Mèo Khỉ" đã kịp đạt KPI: "Để chuẩn bị cho giây phút lần đầu gặp người thương đã luyện rất nhiều câu để nói mà lúc gặp rồi chỉ lập cập lại mỗi câu: 'Bố đây...'".
Vợ chồng MC Thùy Linh - Phùng Đức Hiếu mừng con gái đầy tháng. Nhiều diễn viên như: Đinh Thúy Hà, Minh Tiệp, Trọng Lân, Tùng Anh... chúc mừng con hay ăn chóng lớn.
Chia sẻ với Gia đình & Xã hội sau khi làm bố, Phùng Đức Hiếu thừa nhận khi có con thì chắc chắn ai cũng phải thay đổi. "Từ khi biết mình sẽ làm cha mẹ, tôi phải học rất nhiều điều, bắt đầu từ việc học tiền sản. Tôi nghĩ rằng, cần hiểu vợ mình khi mang thai như thế nào, chế độ ăn uống và dinh dưỡng ra sao để có thể chăm sóc tốt nhất".
Nam diễn viên tiếp tục: "Rồi đến khi em bé ra đời, mình phải học cách chăm sóc trẻ sơ sinh: cách bế, cách cho ăn, cách vỗ ợ sau khi ăn, cũng như việc theo dõi giờ giấc sinh hoạt của bé. Tất cả những điều này đều phải học hỏi và thực hành".
Theo Phùng Đức Hiếu, vợ con anh sẽ ở trung tâm chăm sóc sau sinh trong vòng 1 tháng và sau đó việc chăm sóc bé hoàn toàn là trách nhiệm của hai vợ chồng. Vì vậy, anh xác định phải học hỏi rất nhiều, không chỉ về kỹ năng mà còn về cảm xúc: "Từ khi có em bé, tôi cảm thấy phải điềm đạm hơn. Trẻ con nhiều lúc khóc, cáu giận không rõ lý do nên mình phải kiên nhẫn, suy nghĩ kỹ càng và không ngừng cập nhật kiến thức để chăm sóc bé tốt hơn".
Phùng Đức Hiếu thừa nhận bản thân thay đổi nhiều từ khi vợ mang thai.
Nam diễn viên sinh năm 1991 cũng chia sẻ rằng thời điểm cuối năm anh khá bận rộn với công việc nên rất biết ơn vợ – MC Thùy Linh vì luôn là hậu phương vững chắc. Anh nói: "Cuối năm công việc của tôi nhiều, chồng chéo, từ quay phim, chụp hình, làm MC đến kinh doanh... Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì được vợ hỗ trợ rất nhiều. Cảm ơn vợ rất nhiều!"
MC Thùy Linh hơn Phùng Đức Hiếu 5 tuổi. Nếu Phùng Đức Hiếu ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong loạt phim truyền hình phát sóng giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh... thì Thùy Linh là gương mặt MC/BTV VTV được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.
Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.
