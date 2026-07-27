7 người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Nguyễn Ngân Hà - hoa khôi bóng chuyền quê Nghệ An, tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 với ước mơ lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ. Cô từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2023 và giành nhiều giải thưởng thể thao.
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mở Hà Nội, mang đến cuộc thi hình ảnh người con Hà Tĩnh tự tin, ham học hỏi. Cô kỳ vọng có thể giới thiệu vẻ đẹp của quê hương và lan tỏa tinh thần nhân ái.
GĐXH - Sở hữu chiều cao 1,86m cùng gương mặt sáng, Lê Như Nguyên Thành từng được nhận xét chỉ phù hợp với những vai thư sinh, công tử. Thế nhưng, vai Thái trong "Phía bên kia thành phố" đã giúp nam diễn viên trẻ phá bỏ mọi định kiến.
GĐXH - MC Hạnh Phúc và MC Khánh Vy đã vô cùng xúc động khi được dẫn chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Sao sáng dẫn đường" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) vào tối 26/7.