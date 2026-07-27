7 người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Linh mong muốn có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, tích lũy thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Với cô, cuộc thi không chỉ là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ.