Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Trong loạt ảnh xuất hiện trong buổi sinh nhật, Gia Khang gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm dễ thương. Ai nấy dành lời khen cho quý tử nhà Chi Bảo, nhận định sẽ trở thành "hotboy tương lai". Trong hình ảnh này, cậu bé giao lưu với con trai ca sĩ Bảo Thy. Nhờ gia đình 2 bên thân thiết nên 2 cậu bé cũng thường xuyên gặp nhau.