Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Thứ hai, 15:20 05/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã tròn 4 tuổi, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần khiến khán giả rất yêu thích.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 1.Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 2.

Doanh nhân Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo mới đây đã tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai nhỏ. Cậu bé Gia Khang đã tròn 4 tuổi có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Trên trang cá nhân, Lý Thùy Chang hạnh phúc viết: Happy birthday cục cưng Gia Khang. Chúc con một đời bình an và luôn là em bé đáng yêu, hạnh phúc của ba Bảo mẹ Chang nhé".

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 3.

Trong loạt ảnh xuất hiện trong buổi sinh nhật, Gia Khang gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm dễ thương. Ai nấy dành lời khen cho quý tử nhà Chi Bảo, nhận định sẽ trở thành "hotboy tương lai". Trong hình ảnh này, cậu bé giao lưu với con trai ca sĩ Bảo Thy. Nhờ gia đình 2 bên thân thiết nên 2 cậu bé cũng thường xuyên gặp nhau.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 4.

Trước đó khi chia sẻ với báo chí, doanh nhân Lý Thùy Chang thấy mừng khi con trai thừa hưởng nhiều nét đẹp ngoại hình từ bố. Cô cũng luôn hãnh viện vì có ông xã phong độ, tâm lý lại rất giỏi chăm con.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 5.

Vợ Chi Bảo mê thời trang nên từ lúc Gia Khang chào đời, cô đã chăm chút chuyện ăn mặc của bé. Dù ở nhà hay đi chơi, đi dự tiệc cùng bố mẹ, cậu bé luôn được mẹ diện cho những trang phục hợp mốt, tôn vẻ dễ thương.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 6.

Trong bữa tiệc sinh nhật con trai Chi Bảo, còn có các khách mời thân thiết với gia đình, đó là vợ chồng Bảo Thy, gia đình Kim Thư...

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 7.

2 bà mẹ trẻ trong cuộc sống luôn thân thiết với nhau.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 8.

Diễn viên Kim Thư bên cạnh ca sĩ Bảo Thy và Lý Thùy Chang.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 9.

Mẹ con ca sĩ Bảo Thy sành điệu đến dự tiệc chúc mừng sinh nhật con trai Chi Bảo - Lý Thùy Chang. Nữ ca sĩ gây chú ý bởi diện mạo xinh đẹp và trẻ trung hơn tuổi.

Ảnh: FBNV

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang - Ảnh 10.Vợ doanh nhân của Chi Bảo diện kimono khoe nhan sắc rực rỡ ở Nhật

GĐXH - Doanh nhân Lý Thùy Chang mới đây hé mở tạo hình diện kimono ở Nhật. Điều khiến khán giả chú ý là khi cùng gia đình sang xứ sở hoa anh đào, người đẹp mang đến 10 vali hành lý và thuê cả stylist đi cùng.

