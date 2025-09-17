Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm

Theo dự báo, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025; tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025; tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026. Từ tháng 3/2026, không khí lạnh suy giảm dần.

Trước đó, các chuyên gia nhận định, không khí lạnh có thể xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, gia tăng vào tháng 1-2/2026 (tương đương so với TBNN).

Về diễn biến mưa lớn, từ tháng 10-11/2025, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ (tập trung nhiều từ Hà Tĩnh đến Huế và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa). Từ tháng 1-3/2026, còn có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông tại khu vực Trung Bộ.

Trong các tháng đầu năm 2026, tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Cụ thể hơn, từ tháng 10-11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn so với TBNN từ 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ, ngoại trừ khu vực Tây Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; từ tháng 11-12 có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ. Từ tháng 1-3/2026, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Như vậy, thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều diễn biến khó lường. Các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, rét đậm, sương muối có thể tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh, theo Vietnamnet.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 51D-00299 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương.

Xe 7 chỗ chạy đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám đã mất lái, húc đổ hơn 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh.

Xe này tiếp tục lao qua chiều đường ngược lại, tông văng xe máy do một người đàn ông điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Sau đó, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm gãy trụ điện rồi mới dừng lại.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn đang cao điểm và ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao. May mắn, nhiều người chạy xe máy kịp né tránh.

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu. 3 người bị thương gồm người lái xe máy và 2 người khác ngồi trên ô tô. Sau tai nạn, cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngôi nhà cháy làm 4 người chết ở Hà Nội là công trình xây dựng trái phép

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là công trình xây dựng trái phép.

Ngày 16/9, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người thiệt mạng, thông tin trên VTC News.

Theo Công an Hà Nội, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m², có lối thoát nạn khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Trước đó, hồi 4h40 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Bệnh nhân cấp cứu sau khi uống nhầm nước chứa methadone của cháu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa cứu sống một cụ bà 79 tuổi rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp và liệt cơ do uống nhầm nước có chứa methadone, thuốc cai nghiện của cháu, thông tin trên Người lao động.

Bệnh nhân được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng.

Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, cơ hô hấp bị liệt hoàn toàn, khiến bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

Qua khai thác tiền sử, người thân cho biết cụ bà đã uống một chai nước ngọt trong nhà. Kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy chai nước chứa methadone, thuốc cai nghiện của người cháu.

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, nên không được phát hiện ở xét nghiệm ban đầu. Liều lượng thuốc an toàn với người trẻ nhưng lại có thể gây ngộ độc ở người cao tuổi, dẫn đến suy hô hấp và liệt cơ nghiêm trọng.

Sự việc của cụ bà là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi lưu trữ thuốc và hóa chất không an toàn. Người dân tuyệt đối không dùng chai nước ngọt, nước suối hay các vật đựng thực phẩm để chứa thuốc, hóa chất hay bất kỳ chất độc hại nào.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

Mỗi người cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông trong 48 giờ tới. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Chiều 16/9, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ trên Lao Động, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 123,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Theo ông Lâm, đến 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 122,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 117 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Nhận định về tác động ban đầu của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo dữ liệu từ cơ quan khí tượng, dự báo thời kỳ từ nay đến ngày 10/10/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.