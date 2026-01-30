Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêu

Thứ sáu, 11:41 30/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiênCon gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

GĐXH - Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần hạnh phúc tổ chức Giáng sinh đầu tiên cho con gái. Tuy nhiên, diện mạo ái nữ nhà cặp đôi vẫn được giấu kín.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 2.

Mới đây, Huy Trần gây chú ý khi chia sẻ loạt hình đi biển cùng bà xã Ngô Thanh Vân và con gái gần 6 tháng tuổi. "Bên hai cục cưng này, trái tim lại rung động như lần đầu yêu. Tôi quá may mắn", anh bày tỏ.

Đây là lần hiếm hoi vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đăng hình để lộ phần lớn gương mặt bé Gạo. Điều khiến fan chú ý và trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đáng yêu của con gái cặp đôi đình đám này. 

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 4.

Ngay dưới bài đăng của Huy Trần, thậm chí là trong từng bức ảnh, fan để lại bình luận: "Này là bánh Bao chứ không phải bánh Gạo nữa đâu ạ"; "Trộm vía má phúng phính", "Trùi ui trộm vía đôi má bánh bao của em Gạo, cưng xỉu"; "Mẹ Vân chăm con mát tay, bé đáng yêu quá"; "Bụ bẫm, dễ thương ghê"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 5.

Được biết, gia đình nhỏ của "đả nữ" mới có chuyến nghỉ dưỡng ba ngày tại Mũi Né. Gia đình diễn viên thường đi chơi cuối tuần, giúp bé có cơ hội gần gũi thiên nhiên, trải nghiệm môi trường mới mẻ.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 6.

Huy Trần cưng chiều "công chúa nhỏ".

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 7.

Người đẹp 47 tuổi cho Gạo ngồi phao chơi đùa trong hồ bơi.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý 'má bánh bao' phúng phính, đáng yêu - Ảnh 8.

Ngô Thanh Vân thấy may mắn khi luôn có ông xã kề bên. Cô từng tiết lộ, Huy Trần đảm nhận pha sữa buổi sáng, không ngại thức đêm cùng vợ ru con ngủ và luôn là người đầu tiên bật dậy lúc bé khóc giữa khuya. Có những ngày "đả nữ" thấy mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng sụp đổ, anh chỉ lặng lẽ ôm lấy vợ, trao cô ánh mắt động viên để cô biết mình không đơn độc. Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là "người hùng của con gái". Cô biết ơn anh đã mang đến cho hai mẹ con mái nhà đầy yêu thương.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Cùng chuyên mục

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Giải trí - 4 phút trước

GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 37 phút trước

GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô la

'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô la

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang, anh chọn sống kín tiếng bên tổ ấm nhỏ. Mới đây, nam doanh nhân 8X khoe "của để dành" là 3 con đáng yêu khiến ai cũng ghen tị.

Xử phạt ca sĩ Khánh Phương

Xử phạt ca sĩ Khánh Phương

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.

Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất

Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc
Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Giải trí
Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top