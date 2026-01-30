Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêu

Ngô Thanh Vân thấy may mắn khi luôn có ông xã kề bên. Cô từng tiết lộ, Huy Trần đảm nhận pha sữa buổi sáng, không ngại thức đêm cùng vợ ru con ngủ và luôn là người đầu tiên bật dậy lúc bé khóc giữa khuya. Có những ngày "đả nữ" thấy mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng sụp đổ, anh chỉ lặng lẽ ôm lấy vợ, trao cô ánh mắt động viên để cô biết mình không đơn độc. Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là "người hùng của con gái". Cô biết ơn anh đã mang đến cho hai mẹ con mái nhà đầy yêu thương.