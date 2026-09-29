Tìm thấy hai thiếu niên rời nhà suốt 3 tháng

| Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 3 tháng tự ý rời khỏi nhà, hai thiếu niên ở xã Yên Na (Nghệ An) được công an phối hợp gia đình tìm thấy và đưa trở về an toàn.

Ngày 29/9, Công an xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với gia đình đưa hai thiếu niên L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Yên Na, trở về nhà an toàn sau thời gian dài rời khỏi địa phương.

Tìm thấy hai thiếu niên rời nhà suốt 3 tháng - Ảnh 1.

Công an xã Yên Na (Nghệ An) phối hợp với gia đình đưa hai thiếu niên L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011) trở về nhà an toàn. Ảnh:CACC.

Trước đó, ngày 24/9, Công an xã Yên Na tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc hai cháu tự ý rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 và chưa trở về. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để tìm kiếm hai thiếu niên.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định hai cháu đang ở tỉnh Phú Thọ. Công an xã Yên Na sau đó liên hệ, phối hợp với gia đình để đưa hai cháu trở về. Đến ngày 26/9, hai thiếu niên đã được đưa về nhà an toàn.

Công an xã Yên Na khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp hỗ trợ, định hướng phù hợp. Đồng thời, các em cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không tự ý rời khỏi gia đình khi chưa được người thân đồng ý.

Tìm thấy hai thiếu niên rời nhà suốt 3 tháng - Ảnh 2.Thiếu niên 13 tuổi rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng

GĐXH - Tin lời hứa việc làm thu nhập cao trên mạng, thiếu niên 13 tuổi rời nhà và được công an kịp thời tìm thấy.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.