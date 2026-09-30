Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống miền Bắc trong thời gian tới

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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia: Từ đầu tháng 10, miền Bắc sẽ liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 30/9, ngoại trừ khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Các khu vực khác còn lại đều ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ.

Dự báo từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nền nhiệt trong ngày 1-2/10 tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 2-4 độ C so với trước đó.

Theo dự báo thời tiết do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa dông. Ảnh: SKĐS

Khoảng từ đêm 4-5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có sự thay đổi rõ rệt, mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống.

Từ đêm 5 và 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Thời tiết Hà Nội có bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh?

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: NCHMF

Theo biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trước khi ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt 36 độ.

Từ ngày 1/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào và dông. Mức nhiệt giảm xuống còn 32 độ.

Từ ngày 2/10, trời có nắng trở lại, tuy nhiên mức nhiệt vẫn duy trì 32 độ. Từ ngày 4/10, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh thứ 2 tràn về, nhiệt độ Hà Nội mát lạnh.

Thời tiết miền Bắc có nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng hết ngày hôm nay.

Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 37 độ. Khả năng đến ngày 1/10, trời nhiều mây hơn nhiệt độ có xu hướng giảm do không khí lạnh xuống đẩy rãnh thấp xuống khu vực Bắc Bộ.

Từ khu vực Thanh Hóa trở vào đến TP Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết có nắng nóng trên diện rộng. Mức nhiệt phổ biến từ 35-36 độ, cục bộ có những nơi mức nhiệt trên 36 độ.

Nắng nóng khu vực này có thể kéo dài đến ngày 1/10 sau đó dịu dần.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông chỉ còn xảy ra vào chiều tối, ban ngày trời có nắng mạnh. Nhiệt độ hầu khắp các phường từ 32-34 độ, riêng phường Biên Hòa nắng nóng 35 độ.

Chỉ còn 2 ngày nữa, không khí lạnh sẽ tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/9, khối không khí lạnh từ phía nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống nước ta gây mưa dông cho khu vực miền Bắc. Nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước.