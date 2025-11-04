Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng dần ở mức 25-27 độ.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.
Dự báo từ ngày 5/11, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng dần lên 23-24 độ.
Từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ trong ngày từ 17-20 độ. Ngày 5/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ dao động từ 18-24 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng dần.
Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn do đang chịu tác động của tổ hợp nhiều nguyên nhân điển hình. Trong đó có dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ nối với bão Kalmaegi đang hoạt động mạnh; không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống cộng với nhiễu động gió Đông ở trên cao.
Dự báo từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa lớn, trong đó tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 150-250mm, có điểm mưa to đến rất to vượt 400mm.
Khoảng ngày 5/11, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng giảm dần.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên, Sơn La 22-25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông. Dự báo vùng biển khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của bão, biển động dữ dội.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng nămThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất việnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởngThời sự - 2 ngày trước
Vào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
Nguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tếThời sự - 2 ngày trước
Mưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ
Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tôThời sự - 2 ngày trước
Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôiThời sự - 2 ngày trước
Khi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.
Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiThời sự
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.