Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.

Dự báo từ ngày 5/11, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng dần lên 23-24 độ.

Từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ trong ngày từ 17-20 độ. Ngày 5/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ dao động từ 18-24 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng dần.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn do đang chịu tác động của tổ hợp nhiều nguyên nhân điển hình. Trong đó có dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ nối với bão Kalmaegi đang hoạt động mạnh; không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống cộng với nhiễu động gió Đông ở trên cao.

Dự báo từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa lớn, trong đó tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 150-250mm, có điểm mưa to đến rất to vượt 400mm.

Khoảng ngày 5/11, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên, Sơn La 22-25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.