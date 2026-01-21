Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Thứ tư, 13:00 21/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 8 năm sau ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và sắp chào đón thêm thành viên mới.

Cận cảnh nhan sắc "không tì vết" của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Sao Việt kết hôn vượt qua sóng gió dư luận: Trường Giang - Nhã Phương giờ giàu có và viên mãn như thế nào? - Ảnh 2.

Nhã Phương và Trương Giang kết hôn năm 2018 trong nhiều ồn ào từ dư luận thời điểm đó. Hiện tại, vượt qua những sóng gió trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, cả đã bình yên nhau.

Sao Việt kết hôn vượt qua sóng gió dư luận: Trường Giang - Nhã Phương giờ giàu có và viên mãn như thế nào? - Ảnh 5.

Trải qua những gập ghềnh khó khăn từ những tin đồn trên MXH nên cả hai học cách trân trọng và thương nhau nhiều hơn. Sau 8 năm về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Sao Việt kết hôn vượt qua sóng gió dư luận: Trường Giang - Nhã Phương giờ giàu có và viên mãn như thế nào? - Ảnh 6.

Nam danh hài xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi, trồng rau củ và gần gũi thiên nhiên.

Khối tài sản khổng lồ của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 5.

Từ hồi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung túc và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình.

Sao Việt kết hôn vượt qua sóng gió dư luận: Trường Giang - Nhã Phương giờ giàu có và viên mãn như thế nào? - Ảnh 7.

Ngoài căn biệt thự này, Trường Giang còn có nhà vườn ở ngoại thành có giá trị lớn. Trong một lần đến chơi, ca sĩ Ngô Kiến Huy ước tính giá trị bất động sản này vào khoảng 60 - 70 tỷ đồng, dựa theo giá đất thị trường tại thời điểm đó.

Mới đây, Nhã Phương - Trường Giang lại để lộ bất động sản có giá trị lớn tiếp theo của mình. Cụ thể, Nhã Phương đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm lần mang thai thứ ba bên ông xã Trường Giang và các con tại nhà vườn ở Đà Lạt. Nữ diễn viên cho biết cô luôn ao ước có khu vườn xanh mướt ở thành phố hoa nên rất muốn lưu lại khoảnh khắc cùng cả nhà quây quần bên nhau tại đây. Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cho dựng nhà gỗ trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2, làm chỗ nghỉ dưỡng mỗi lần lên Đà Lạt cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Khối bất động sản này cũng được định giá lên đến vài chục tỷ đồng.

Vợ Trường Giang bị giả mạo hình ảnh, phải lên tiếng để tránh hiểu lầmVợ Trường Giang bị giả mạo hình ảnh, phải lên tiếng để tránh hiểu lầm

GĐXH - Nhã Phương - vợ MC Trường Giang đã phải lên tiếng trên trang cá nhân vì có thẩm mỹ viện giả mạo hình ảnh. Cô đăng tải trên trang cá nhân để tránh phiền phức.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 45 phút trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Minh mới đây đã khoe niềm vui lớn với khán giả. Ở tuổi U70, sau khi lên chức bố, anh còn xây nhà mặt phố rộng 233m2.

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng mới đây đã được Thanh Thảo hé mở về cuộc sống độc thân hiện tại trong căn biệt thự đậm chất Thiền. Ngoài ra, anh còn cho khán giả phần nào thấy sức khỏe sau 3 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXh - Sau chung kết "Tân binh toàn năng", 7 thành viên của nhóm nhạc UPRIZE sẽ ra MV, Album, thực hiện Concert.

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐ&XH - Trong tập 24 "Gia đình trái dấu", khi thấy vợ thân thiết với học viên nam, ông Phi tỏ ra bực tức, ghen ra mặt.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Thanh Sơn gây chú ý

Thanh Sơn gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh Sơn gây chú ý khi hé lộ sẽ trở lại với khán giả trong phim giờ vàng VTV3 sau thành công của dự án điện ảnh "Tử chiến trên không".

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Đón bé Nhi về sống cùng, bà Ánh tiếp xúc nhiều với bé và dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp.

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Thường đảm nhận các vai giang hồ, độc ác trên màn ảnh phim Việt nhưng ở ngoài đời, nam diễn viên này lại là người rất hiền lành, ít nói.

Xem nhiều

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Giải trí
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top