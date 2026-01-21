Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Mới đây, Nhã Phương - Trường Giang lại để lộ bất động sản có giá trị lớn tiếp theo của mình. Cụ thể, Nhã Phương đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm lần mang thai thứ ba bên ông xã Trường Giang và các con tại nhà vườn ở Đà Lạt. Nữ diễn viên cho biết cô luôn ao ước có khu vườn xanh mướt ở thành phố hoa nên rất muốn lưu lại khoảnh khắc cùng cả nhà quây quần bên nhau tại đây. Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cho dựng nhà gỗ trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2, làm chỗ nghỉ dưỡng mỗi lần lên Đà Lạt cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Khối bất động sản này cũng được định giá lên đến vài chục tỷ đồng.