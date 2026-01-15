Mới nhất
Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Thứ năm, 11:17 15/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ baCận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

Nhã Phương ở những tháng cuối của thai kỳ đã có khoảng thời gian thảnh thơi và bình yên. Ở lần mang bầu thứ 3, nữ diễn viên sinh năm 1990 giữ được tinh thần lẫn sắc vóc tốt.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 3.

Cô nhận được tình yêu thương, chăm sóc từ chồng con rất nhiều. Đây cũng là điều khiến Nhã Phương trở nên hạnh phúc và xinh đẹp hơn.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 4.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào năm 2018. Sau nhiều sóng gió trong cuộc sống gia đình cùng những thị phi showbiz, cặp đôi vẫn có một tổ ấm bình yên và hạnh phúc.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 5.

Sau 8 năm về chung nhà, cả hai vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới yêu. Trường Giang có niềm đam mê với nấu ăn nên sẽ phụ trách nấu nướng để chăm sóc vợ con. Đặc biệt, nam danh hài còn xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 6.

Đồng thời, Trường Giang cũng tự tay trồng rau củ, hoa màu sạch để phục vụ riêng cho Nhã Phương. Từ hồi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung sướng và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 7.

Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 8.

Cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc hơn khi có con gái đầu lòng. Trường Giang dành hết tình cảm lẫn nhiệt huyết cho gia đình. Không chỉ cưng chiều chăm sóc vợ, ở lần mang thai tiếp theo của Nhã Phương, anh luôn sát cánh cùng vợ trong mỗi sự kiện. Qua từng cử chỉ của Trường Giang, khán giả nhận thấy nam danh hài đào hoa ngày nào rất thương vợ.

Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ được chồng con yêu chiều - Ảnh 9.

Có chồng yêu thương, gia đình viên mãn và sự nghiệp ổn định, nữ diễn viên hot của "vũ trụ" VFC ngày càng trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi 36.

Về phía Trường Giang, kể từ khi kết hôn cùng Nhã Phương, anh chín chắn và trưởng thành hơn. Trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, nam nghệ sĩ luôn cân bằng và có được cuộc sống hôn nhân trọn vẹn.

Ảnh: FBNV

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã PhươngChuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.

