Hé lộ ông trùm ma túy Lão Công và các thuộc hạ thân tín
GĐXH - Lão Công là ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp.
Trong tập 1 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, Tân (Bảo An) cùng các đồng đội của anh đã theo dõi và bắt được một nhóm đối tượng buôn bán ma tuý. Chúng vận chuyển loại chất cấm nguy hiểm này bằng flycam. Thứ chúng vận chuyển lần này có tên "Bụi trắng".
Sau khi đưa loại ma tuý này vào cơ thể vài giây thì trí tưởng tượng sẽ được phát huy cực độ, mong muốn thứ gì sẽ tưởng tượng ra thứ đó. Đặc biệt lúc đó, tinh thần và tâm trí của người sử dụng sẽ hết sức minh mẫn, có động lực chiến đấu để đạt được thành tựu.
Theo tìm hiểu của Tân: "Có người nói họ có thể sáng tạo ra những phương pháp làm việc chưa từng thấy, có thể vận dụng hiệu quả 70-80% não bộ. Và đó chính là lý do những đối tượng có tiền, đặc biệt là những người làm việc trong ngành sáng tạo, truyền thông, thương mại điện tử thích dùng loại chất cấm này".
Tuy nhiên, tác hại của "Bụi trắng" cũng vô cùng nguy hiểm, mỗi người sử dụng có triệu chứng khác nhau nhưng nặng nhất nó dẫn đến suy hô hấp, hôn mê sâu.
Nhưng bất chấp những hậu quả khi sử dụng loại chất kích thích này, "Bụi trắng" đang trở thành món hàng được yêu thích, các băng nhóm đang tranh giành địa bàn để buôn bán nó. Tân cùng đội của anh đã được chỉ đạo phải phá được đường dây buôn bán chất ma tuý này.
Kẻ đứng sau băng nhóm đấy có tên Lão Công (NSƯT Hồ Phong) - ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp. Lão Công là kẻ đa nghi, mưu mô và tàn nhẫn, luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Với Lão Công, quyền lực, lợi ích và tình thân luôn đặt trong những phép thử khắc nghiệt.
Lão Công được xác định mua ma tuý về Sơn Hải và phân phối cho các đại lý và đầu mối. Lão đứng từ xa và điều khiển tất cả. Lão Công cũng biết hắn đang bị để mắt tới.
Lão Công thành lập công ty Hoàng Công do chính lão đứng đầu và điều hành. Về cơ bản, công ty này hoạt động hợp pháp với mảng hoạt động là tài chính và bất động sản. Công ty này cũng đang đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và hoạt động nghệ thuật. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ do Công dựng lên nhằm che đậy hoạt động ngầm bất hợp pháp của mình.
Lão Công có một tay chân thân tín là Cương - biệt danh Cương đen. Tại công ty Hoàng Công, Cương là Giám đốc điều hành và dưới sự chỉ đạo của Cương, công ty này hoạt động rất bài bản.
Nói thêm về Cương đen, hắn là trẻ mồ côi và sau này trở thành dân anh chị. Điểm đặc biệt ở Cương là hắn vẫn duy trì việc học. Cương có bằng Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh. Cương cũng đang là đối tượng bị một băng nhóm khác muốn tiêu diệt. Chúng đã thuê Viên Vượn (Tuấn Anh) - một sát thủ máu lạnh, bám theo để hạ thủ.
Nhưng Cương đen không phải dạng vừa, hắn cũng đã cảm nhận có người theo dõi mình. Hắn đã rút súng ra tự vệ đồng thời quan sát xung quanh nhà trước khi rời đi. Lúc này, Viên Vượn chưa ra tay. Cương đen sau đó cũng đã được cảnh báo về sự xuất hiện của Viên Vượn.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Cương đen đã có cuộc đụng độ đầy duyên nợ với Mai (Việt Hoa), Lần đầu là cuộc và chạm trên đường và sau đó là tại một bữa tiệc nơi cô đến làm nhân viên phục vụ. Mai là cô gái thông minh, lém lỉnh, gan lì, có khả năng ứng biến nhanh. Cô có vẻ ngang bướng, thực dụng và luôn tỏ ra mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.
Cương dường như cảm thấy thú vị về Mai sau vụ va quệt giao thông. Ảnh VTV
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