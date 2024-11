Khởi tố 20 đối tượng trong vụ cô gái tử vong vì tai nạn giao thông

Khoảng 0h15’ ngày 3/11/2024, chị N.H.Q (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe nhãn hiệu Honda Vision đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108).



Lúc này một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao đã va vào chị Q làm nạn nhân ngã ra đường, tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra, làm rõ 20 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông và đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng khác.

Hình ảnh vụ va chạm được cắt từ camera an ninh (ảnh tư liệu).

Qua điều tra, xác định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Vision chở Nguyễn Phương Anh (SN 2005, trú tại Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số thanh, thiếu niên khác di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao trên phố Trần Hưng Đạo, hướng về phía Ga Hà Nội.

Do không chú ý quan sát, Nhung đã điều khiển xe va chạm với xe máy của chị Q làm chị Q ngã ra đường. Ngay lúc đó, N.T.M.K (SN 2008, ở Hữu Hòa, Thanh Trì) điều khiển xe máy Honda Wave chở L.Đ.C (SN 2008, trú tại xã Hữu Hòa, Thanh Trì) đang chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Q làm chị Q tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhung, N.T.M.K về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can đối với 18 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 20 đối tượng nêu trên.