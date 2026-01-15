Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tô
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bắt giữ thành công các đối tượng truy nã gồm Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999) và Nguyễn Mạnh Đức (SN 2001), là hai anh em ruột, cùng trú tại ngõ 182 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức cùng với các đối tượng Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1998) và Nguyễn Hải Đăng (SN 1999), cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội, đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện xe ô tô trên địa bàn các phường Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) và một số địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an các phường, xã quyết liệt triển khai các biện pháp điều tra, truy xét, qua đó bắt giữ được hai đối tượng Nguyễn Hùng Mạnh và Nguyễn Hải Đăng.
Riêng hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.
Đến ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh và tổ chức bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức khi các đối tượng quay về lẩn trốn tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
