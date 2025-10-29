Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnh
GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984) – Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984) – kế toán nhà trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo tài liệu của cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân và Nguyễn Ngọc Hà cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ " quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025).
Cùng ngày, ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thi hành các lệnh, quyết định tố tụng trên.
Trước đó, ngày 27/10/2025, cùng cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986) – giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai), về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo tài liệu của cơ quan công an, do muốn được Ban Giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao nên Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với Trường Trung học cơ sở Yên Thái để gửi cho bà Nguyễn Thị H.G - Hiệu trưởng nhà trường.
Ngày 15/10/2025, Trần Đình Duy đã vào mạng internet tải Công văn số 1620/UBND-VX ngày 26/8/2025 về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025 - 2026 của UBND tỉnh Lào Cai, sau đó chỉnh sửa văn bản trên thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10/2025 về việc kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Văn bản với nội dung thanh tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số đơn vị trường học tại tỉnh Lào Cai.
Duy đã gửi văn bản "tự chế" trên cho bà H.G và nói rằng bản thân có mối quan hệ với "cấp trên", sẽ can thiệp để Đoàn kiểm tra không kiểm tra Trường Trung học cơ sở Yên Thái.
Ngày 17/10, Duy tiếp tục "chế" ra Văn bản số 1921/UBND-VX của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn với nội dung đính chính lại Công văn số 1903 đã ban hành, không kiểm tra đối với Trường Trung học cơ sở Yên Thái.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, điều tra và xác định Trần Đình Duy có dấu hiệu vi phạm về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Đến ngày 27/10, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Duy về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" để điều tra, xử lý.
Cả hai vụ án đều cho thấy những sai phạm nghiêm trọng trong ngành giáo dục tại Lào Cai, khi một số cán bộ, giáo viên đã lợi dụng chức vụ hoặc vi phạm pháp luật để trục lợi, đánh bóng bản thân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
