Khởi tố cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Ngày 24/1, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 (Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015).



Ông Chiến (ảnh tư liệu)

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt giữ ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Chung - cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh (khi bị bắt là phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) cũng bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, bị điều tra về tội đưa hối lộ.