Khởi tố lái xe tông tử vong 2 người đi tập thể dục buổi sáng

Ngày 14-3, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Giáp (SN 1974; ngụ ở xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị tông tử vong

Lê Văn Giáp là người điều khiển ôtô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị tông tử vong, 1 người bị thương trên tỉnh lộ 511 đoạn qua địa phận xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương hôm ngày 5-3.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 5-3, Lê Văn Giáp điều khiển ôtô tải BKS 36C-298.96, khi đi tới địa điểm trên đã tông vào 3 người đàn ông đang đi tập thể dục sáng gồm: ông T.V.M. (SN 1972); T.V.T. (SN 1972) và B.V.T. (SN 1976; cùng ngụ xã Quảng Lưu).

Vụ tai nạn đã khiến ông T.V.T. và B.V.T. tử vong tại chỗ, còn ông M. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra vụ việc, công an xác định tài xế Lê Văn Giáp không có nồng độ cồn và chất ma túy trong máu. Tài xế Giáp khai nhận do buồn ngủ, thiếu quan sát dẫn tới vụ tai nạn trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.