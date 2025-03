Khởi tố người đàn ông sản xuất 5,5 tấn giống lúa giả

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Dũng để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi.

Bị can Nguyễn Thanh Dũng. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện từ tháng 4 đến tháng 5/2024 và từ tháng 11 đến tháng 12/2024, Nguyễn Thanh Dũng đã có hành vi sản xuất, buôn bán gần 5,5 tấn giống lúa thuần Bắc Thịnh giả, với tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.