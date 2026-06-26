Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 26/6, Công an xã Phú Vang (TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Chí Tâm (SN 2004), Tôn Thất Nguyễn Trường Khang (SN 2008), Dương Quốc Hùng (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (SN 2009, cùng trú xã Vinh Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

4 đối tượng bị khởi tố.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 17/6, 4 đối tượng điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Trường Sa, đoạn qua thôn Lương Viện, xã Phú Vang.

Khi phát hiện nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô cùng chiều, cả nhóm nảy sinh ý định đánh nên điều khiển xe đến khu vực Lương Viện Quán lấy 1 thùng vỏ chai bia Huda bằng thủy tinh.

Sau đó, các đối tượng truy đuổi và ném nhiều vỏ chai bia về phía nhóm thanh niên, khiến 1 người bị thương, phải cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.