Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%
GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Thông tin từ Bộ Công an, ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hà Chung và chị N.T.H.T kết hôn năm 2016, có 02 con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, 02 người ly hôn theo quyết định của Tòa án. Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng cháu N.Đ.B.K (7 tuổi), còn chị T trực tiếp nuôi cháu Q (em trai của K).
Sau thời gian đầu vẫn ở cùng mẹ, đến tháng 4/2024, cháu K được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của Tòa án.
Vào khoảng cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Nguyễn Hà Chung thấy cháu K chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, khi tiếp tục kiểm tra và thấy cháu làm bài chậm, Chung đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét, gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người của cháu K.
Bị đánh đau, cháu K dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh khiến cháu bị nhiều vết thương tại vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi phát hiện các vết thương, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.
Đến ngày 8/1/2026, chị T. đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể cháu K có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa cháu đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ. Sau đó, chị đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời giao nộp 1 sợi dây sạc điện thoại màu xanh, dài khoảng 1 mét là công cụ sử dụng để đánh cháu K.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ giám định thương tích đối với cháu N.Đ.B.K. Kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.
Kết quả giám định cũng cho thấy các thương tích trên cơ thể cháu bé do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Hà Chung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
