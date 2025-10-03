Mới nhất
Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Thứ sáu, 20:48 03/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Bắt tạm giam nữ doanh nhân Hoàng Hường vì Vi phạm quy định kế toán nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường)

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.

Bà Hoàng Hường được Công an mời lên làm việc sau phát ngôn về người dân Hà GiangBà Hoàng Hường được Công an mời lên làm việc sau phát ngôn về người dân Hà Giang

GĐXH - Công an tỉnh Hà Giang vừa có giấy mời bà Hoàng Hường (tức Hoàng Thị Hường, ở TP Hà Nội) lên làm việc, liên quan đến livetream gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những "người ăn xin" và gọi mèn mén là "cám lợn".

Trung Sơn
Tòa soạn Quảng cáo
Top