Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết

Thứ ba, 10:29 21/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1989, trú ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Ngoài việc bị khởi tố, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là tài xế xe ô tô đầu kéo gây tai nạn chết người ở phía Nam đèo Gành Đỏ trên QL1A cách đây gần 3 tháng, nhưng vẫn tiếp tục hành trình cho đến khi bị truy chặn.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn được phát hiện vào khoảng 10h44’ sáng 8/7, người dân nhìn thấy bà Phan Thị An (SN 1964, trú ở khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) tử vong bên chiếc xe máy BKS 78H1-163.57, tại km 1291+200 trên đường QL1A ở phía Nam đèo Gành Đỏ, khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND khu vực 14 thuộc Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời kiểm tra dấu vết trên xe máy nạn nhân đã xác định đây là vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Cuộc điều tra truy xét hành tung tài xế và xe ô tô gây ra tai nạn đã được triển khai bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Hàng loạt hình ảnh xe ô tô đã được trích xuất từ camera ở gần hiện trường và tại Trạm thu phí đường bộ An Dân trên QL1A ở xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) đã được rà soát, sàng lọc chặt chẽ. Qua đó, các điều tra viên nhận định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô tải hạng nặng BKS 77H-047.43 kéo rơ moóc 77R-021.04 chạy cùng chiều với xe máy của nạn nhân.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Ngọc Tấn tại thời điểm khởi tố bị can chiều 20/10.

Với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô đầu kéo 77H-047.43 đã bị truy chặn lúc 21h đêm 8/7, khi đang vận hành trên đường QL1A qua địa phận thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc (Khánh Hòa). Tại thời điểm yêu cầu dừng xe, tài xế Nguyễn Ngọc Tấn có giấy phép lái xe theo quy định, cơ thể không có nồng độ cồn và chất ma túy.

Cẩn trọng kiểm tra toàn bộ xe, các điều tra viên đã phát hiện và thu thập được mẫu vật liên quan đến thi thể nạn nhân trên dè chắn bùn bánh lốp phía sau bên phải rơ moóc 77R-021.04 để trưng cầu giám định AND.

Kết quả điều tra cho thấy, hiện trường vụ tai nạn là đoạn đường cong về phía bên phải với độ dốc xuống, bà Phan Thị An đi xe máy trên làn đường dành cho xe thô sơ bên phải, vượt lên bên hông xe đầu kéo 77H-047.43 do Nguyễn Ngọc Tấn điều khiển, đánh lái theo đường cong lấn vào làn đường thô sơ khiến cho xe máy 78H1-163.57 cùng bà An ngã xuống mặt đường, trượt dài hơn 19m thì bị lốp phía sau bên phải của rơ moóc 77R-021.04 cán qua người nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi xe đầu kéo 77H-047.43 vẫn tiếp tục hành trình trên QL1A về hướng Nam cho đến khi bị truy chặn.

Kết luận giám định số 43/KL-KTHS ngày 21/7/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, không tìm thấy cồn và chất ma túy trong mẫu máu thu được từ thi thể Phan Thị An. Kết luận giám định số 52, 53/KLTTCT-ĐK ngày 25/8/2025 của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, xác định các hệ thống an toàn kỹ thuật xe ô tô 77H-047.43 và rơ moóc 77R-021.04 đều đạt yêu cầu. Gần đây nhất, tại Kết luận giám định tử thi số 1454/KL-KTHS ngày 11/9/2025 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP Đà Nẵng xác định mẫu vật thu được trên rơ moóc 77R-021.04 là tổ chức mô, dịch cơ thể nạn nhân Phan Thị An.

Từ các chứng cứ thu thập được qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, dấu vết xe máy cùng với kết quả trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật xe ô tô 77H-047.43, rơ moóc 77R-021.04, giám định mẫu vật thu được trên rơ moóc 77R-021.04 và kết quả đấu tranh xét hỏi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hành vi của tài xế  Nguyễn Ngọc Tấn vi phạm  khoản 2, điều 13 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh nêu trên theo khoản 1, điều 260 BLHS”.

Việt Tường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?

Bản án nào dành cho gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh?

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Theo nhận định của luật sư, nếu giám định kết quả thương tích của bé H.T.H.L đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu bé) có thể bị truy cứu mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy

Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai thanh thiếu niên sinh năm 2007 và 2008, ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) bị khởi tố vì hành hung, làm nhục 2 nam sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’

Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’

Pháp luật - 14 giờ trước

Người thân của người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ "Mày biết tao là ai không?" cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.

Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Pháp luật - 2 ngày trước

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Pháp luật - 2 ngày trước

Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.

Xem nhiều

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật
Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Lật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Pháp luật
Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top