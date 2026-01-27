Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đức
GĐXH - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa ra khởi tố vụ án về hành vi Trộm cắp tài sản đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.
Đây là nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình.
Trước đó, vào rngày 14/1, Công an phường Ngọc Sơn tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn.
Sau đó, công an vào cuộc xác minh, xác định, nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng gồm: N.T.L.N (SN 2009), H.S.D.K (SN 2010), T.V.K (SN 2009), N.Đ.D (SN 2010), T.T.K (SN 2008) và N.A.S (SN 2009) cùng trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An nên tiến hành triệu tập.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra.
Tính từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền trộm cắp được khoảng 68,1 triệu đồng.
Được biết, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng xe mô tô làm phương tiện di chuyển, tìm kiếm địa điểm qua mạng Internet, phân công cảnh giới và trực tiếp trộm cắp tiền công đức tại các hòm, thùng quyên góp. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chia nhau tiêu xài.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu "tìm của lạ" của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.
GĐXH - Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.
