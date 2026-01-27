Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đức

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa ra khởi tố vụ án về hành vi Trộm cắp tài sản đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở các nhà thờ. Ảnh: CATH.

Đây là nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Trước đó, vào rngày 14/1, Công an phường Ngọc Sơn tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn.

Sau đó, công an vào cuộc xác minh, xác định, nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng gồm: N.T.L.N (SN 2009), H.S.D.K (SN 2010), T.V.K (SN 2009), N.Đ.D (SN 2010), T.T.K (SN 2008) và N.A.S (SN 2009) cùng trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An nên tiến hành triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra.

Tính từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền trộm cắp được khoảng 68,1 triệu đồng.

Được biết, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng xe mô tô làm phương tiện di chuyển, tìm kiếm địa điểm qua mạng Internet, phân công cảnh giới và trực tiếp trộm cắp tiền công đức tại các hòm, thùng quyên góp. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.