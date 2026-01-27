Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 26/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tư Hoàng (SN 1993, trú TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc đang đấu giá hai lô đất tại khu CIC8 (phường Thanh Thủy, TP Huế) để kêu gọi chị L.T.K.Q. góp vốn số tiền 500 triệu đồng.

Nguyễn Tư Hoàng tại tòa.

Sau khi đấu giá trúng hai lô đất, Hoàng không chia lợi nhuận như cam kết mà chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị Q.

Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục dựng lên nhiều thông tin gian dối như mua đất, xây nhà để bán, đáo hạn ngân hàng, sửa chữa khách sạn… nhằm vay tiền của chị Q.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2023, chị Q. 61 lần chuyển tiền vào các tài khoản do Hoàng đứng tên với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Hoàng nhiều lần hoàn trả một phần tiền gốc và lãi, tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, khi mất khả năng thanh toán và lo sợ bị tố cáo, Hoàng viết giấy xác nhận còn nợ chị Q. 10 tỷ đồng, sau đó chỉ trả thêm một phần nhỏ.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng chiếm đoạt của chị Q. số tiền 9,65 tỷ đồng, sử dụng chủ yếu để trả nợ cho nhiều cá nhân khác và tiêu xài cá nhân.

Trong một vụ việc khác, khoảng tháng 9/2022, thông qua môi giới, Hoàng tiếp cận vợ chồng chị P.T.T.P. và anh N.Đ.T., giới thiệu căn nhà tại đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, TP Huế) do Hoàng xây dựng để bán.

Mặc dù căn nhà đang được thế chấp tại ngân hàng, Hoàng vẫn ký hợp đồng đặt cọc và nhận tiền của vợ chồng chị P. với tổng số tiền 4,175 tỷ đồng. Để kéo dài thời gian và tránh bị phát hiện, Hoàng nhiều lần trì hoãn việc công chứng, thậm chí yêu cầu bên mua ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng với lý do sẽ hoàn tất thủ tục sau.

Khi sự việc có nguy cơ bị tố cáo, Hoàng viết cam kết trả tiền, nhờ người thân trả lại một phần nhỏ rồi bỏ trốn vào TP Đà Nẵng. Đến tháng 7/2024, anh T. làm đơn tố cáo Hoàng đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2024, Hoàng dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền lên đến 13,825 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tư Hoàng 14 năm tù.

