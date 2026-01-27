Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ ba, 10:27 27/01/2026 | Pháp luật
Minh Phong
Minh Phong
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 26/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tư Hoàng (SN 1993, trú TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc đang đấu giá hai lô đất tại khu CIC8 (phường Thanh Thủy, TP Huế) để kêu gọi chị L.T.K.Q. góp vốn số tiền 500 triệu đồng.

Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Nguyễn Tư Hoàng tại tòa.

Sau khi đấu giá trúng hai lô đất, Hoàng không chia lợi nhuận như cam kết mà chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị Q.

Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục dựng lên nhiều thông tin gian dối như mua đất, xây nhà để bán, đáo hạn ngân hàng, sửa chữa khách sạn… nhằm vay tiền của chị Q.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2023, chị Q. 61 lần chuyển tiền vào các tài khoản do Hoàng đứng tên với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Hoàng nhiều lần hoàn trả một phần tiền gốc và lãi, tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, khi mất khả năng thanh toán và lo sợ bị tố cáo, Hoàng viết giấy xác nhận còn nợ chị Q. 10 tỷ đồng, sau đó chỉ trả thêm một phần nhỏ.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng chiếm đoạt của chị Q. số tiền 9,65 tỷ đồng, sử dụng chủ yếu để trả nợ cho nhiều cá nhân khác và tiêu xài cá nhân.

Trong một vụ việc khác, khoảng tháng 9/2022, thông qua môi giới, Hoàng tiếp cận vợ chồng chị P.T.T.P. và anh N.Đ.T., giới thiệu căn nhà tại đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, TP Huế) do Hoàng xây dựng để bán.

Mặc dù căn nhà đang được thế chấp tại ngân hàng, Hoàng vẫn ký hợp đồng đặt cọc và nhận tiền của vợ chồng chị P. với tổng số tiền 4,175 tỷ đồng. Để kéo dài thời gian và tránh bị phát hiện, Hoàng nhiều lần trì hoãn việc công chứng, thậm chí yêu cầu bên mua ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng với lý do sẽ hoàn tất thủ tục sau.

Khi sự việc có nguy cơ bị tố cáo, Hoàng viết cam kết trả tiền, nhờ người thân trả lại một phần nhỏ rồi bỏ trốn vào TP Đà Nẵng. Đến tháng 7/2024, anh T. làm đơn tố cáo Hoàng đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2024, Hoàng dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền lên đến 13,825 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tư Hoàng 14 năm tù.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷCựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Cùng chuyên mục

Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm

Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thuê người về chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị đột quỵ, người con trai tại Hà Nội chết lặng khi phát hiện mẹ mình bị nữ giúp việc hành hung dã man. Vụ việc chỉ được phơi bày khi gia đình kiểm tra camera an ninh.

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đập phá xe Grab, đánh tài xế vì bị nhắc không hút thuốc đã ra trình diện. Luật sư nhận định hành vi có dấu hiệu nhiều tội danh, có thể bị xử lý hình sự.

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin nhóm thanh, thiếu niên gây rối, quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, TS.LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp đã có những phân tích pháp lý về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý theo quy định hiện hành.

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Pháp luật - 14 giờ trước

Các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu thức tinh vi mới, nhắm vào "con mồi" là những người ở độ tuổi trung niên.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.

Xem nhiều

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Pháp luật
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top