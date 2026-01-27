Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tố
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2025, Liễu Văn Dũng (SN 1988, trú tại tòa nhà FLC, số 36 Phạm Hùng, Hà Nội) đã lập website mua các gói đầu tư theo mô hình đa cấp. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Dũng biết Nguyễn Quang Trung (SN 1990, trú tại chung cư BMM, phường Hà Đông, Hà Nội) có khả năng lập trình, thiết kế website nên đã thuê Trung tham gia lập trình, vận hành hệ thống, đồng thời thay đổi, bổ sung các tính năng cho website apinetwork.finance.
Nhóm đối tượng sau đó quảng cáo hệ thống API trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram…, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, phát hiện ngày 14/01/2026 tại tỉnh Thái Nguyên; đồng thời khởi tố bị can đối với Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo khoản 1, Điều 217a, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
